NBA - Golden State non si ferma più: il prossimo obiettivo è uno tra Nick Young e Jamal Crawford

Nick Young e Jamal Crawford - Fonte immagine: http://www.sportsworldreport.com

Dalla Baia arrivano altre novità che lasciano gli avversari senza parole. Il front office dei Warriors è riuscito a rifirmare tutti gli obiettivi più importanti (Durant, Curry, Iguodala ecc.), principalmente grazie a KD che si è ridotto in parte lo stipendio, così da aiutare il suo team. Adesso però, rimane un'altra pedina da inserire nello scacchiere dei campioni in carica, che hanno la possibilità di firmare un altro giocatore a 5.2 milioni.

Probabilmente non rivedremo in maglia gialloblu Ian Clark, free agent che con ogni probabilità approderà verso altri lidi, dove potrà avere un minutaggio maggiore. Secondo alcune fonti americane, Crawford e Young sono ben visti da GSW e uno dei due potrebbe essere il prescelto per entrare a far parte della rosa 2017-2018.

Nel frattempo, tuttavia, Crawford potrebbe essere coinvolto in una trade a tre squadre dai Clippers. La squadra di LA vorrebbe acquistare Gallinari tramite un sign and trade mentre a Denver andrebbe Paul Millsap. Gli Hawks riceverebbero una scelta al draft, Diamond Stone e Crawford, il quale a sua volta sarebbe pronto per concordare una buonuscita. Se ciò dovesse accadere, il giocatore vorrebbe senz'altro raggiungere una contender, e Golden State sembra la principale candidata per rinforzare una rosa già fortissima.

D'altro canto, se il tempismo della trade non dovesse essere quello giusto, i Warriors hanno pronto un altro colpo di mercato, di nome Nick Young. Swaggy P ha di fronte a sé due possibilità: New Orleans o Golden State. Nel primo caso, il suo minutaggio sarebbe sicuramente più elevato e la coppia di torri Cousins-Davis gli permetterebbe diversi tiri dall'arco dei tre punti. Ma i Pelicans non sono certo competitivi per il titolo come i Warriors. Nel secondo caso Young avrebbe pochi minuti a disposizione e ancora meno tiri, ma con una seria possibilità di vincere l'anello. Inoltre gli sarebbe chiesto uno sforzo anche in fase difensiva, sulla quale Kerr non transige.

Secondo ESPN e le sue fonti, è molto probabile che uno dei due si unisca a Curry e compagni in questa estate, e potremmo avere delle news già nei prossimo giorni.