NBA - Nuovo tiratore nella Baia: Omri Casspi ha firmato con i Golden State Warriors

Omri Casspi & Andre Iguodala - Fonte immagine: http://bluemanhoop.com

Il nuovo asset dei Golden State Warriors è Omri Casspi. Questo colpo arriva in parte a sorpresa, dato che nelle ultime ore molte fonti americane avevano parlato in maggior modo di un possibile approdo di Nick Young o Jamal Crawford. Casspi è un lungo tiratore ma probabilmente il suo arrivo pregiudicherà quello degli altri due obiettivi.

Il suo contratto è di un anno al minimo per i veterani, ovvero 2.1 milioni. Il ventinovenne ha giocato per tre squadre nell'ultima stagione: ha iniziato con i Kings, squadra in cui ha militato gli ultimi tre anni, per poi essere spedito a New Orleans. La sua avventura con i Pelicans è durata solamente una partita, mentre nelle restanti tredici ha vestito la maglia dei Minnesota Timberwolves.

La notizia fondamentale per Golden State è che l'acquisto di Casspi non riguarda la cosiddetta "mid-level exception". Infatti, i Warriors potranno firmare un altro giocatore per 5.2 milioni proprio con la MLE, così da completare il roster. E' molto probabile che i Warriors vogliano aggiungere alla rosa un vero e proprio centro, con Pachulia favorito su McGee. Ancora però non c'è niente di certo e, fino a prova contraria, Myers potrebbe puntare ancora su Young o Crawford, anche se è l'ipotesi più improbabile.

Intanto, per chi non conosce Omri Casspi, vi mostriamo un video risalente a due anni fa, quando ad Oakland si mise in proprio in una sfida personale contro Steph Curry. Nella Baia si ricordano bene di lui!