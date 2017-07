Fenerbahce, ufficiale il rinnovo per Datome: c'è il triennale

Squadra che vince non si cambia. Lo si dice per i grandi allenatori, quando si ritrovano a scegliere le formazioni da mandare in campo nelle partite decisive. Ma una volta tanto lo si può dire in merito ad un giocatore che deve decidere se restare in un club in cui ha ottenuto degli allori, oppure se cambiare aria e cercare qualcosa di nuovo. Nel caso di Gigi Datome, però, non era difficile da prendere la scelta di restare ancora per una stagione tra le fila del Fenerbahce, la squadra che gli ha finalmente regalato il trofeo che inseguiva da una vita e che meritava di gran lunga, ovvero la sua prima Eurolega della carriera. Il giocatore sardo, capitano della nostra Nazionale che durante l'estate tornerà in campo per giocare gli Europei, ha ufficialmente rinnovato il contratto che lo lega alla squadra campione d'Europa. Per lui è arrivata la firma su un accordo di durata triennale, come si vociferava nei giorni scorsi in cui veniva data praticamente per certa la sua permanenza alla corte di coach Obradovic.

In attesa di capire se riuscirà o comunque intenderà onorare per intero il contratto firmato oggi pomeriggio, per Datome si prepara dunque all'orizzonte la terza stagione consecutiva con addosso la canotta del Fenerbahce. Per lui, in due annate comunque particolarmente positive, c'è da segnalare la vittoria dell'Eurolega arrivata in questa stagione, in una Final Four disputata proprio ad Istanbul e arrivata un anno dopo la cocente delusione di Berlino, con la finalissima della massima competizione continentale persa contro il CSKA Mosca dopo una partita bellissima che sembrava poter andare ai turchi. Oltre al trofeo alzato poco più di un mese fa dopo la finale vinta nettamente contro l'Olympiacos, Datome ha conquistato tanti trofei nella capitale turca nonostante i soli due anni di permanenza: due campionati turchi, una Coppa del Presidente e anche una Coppa di Turchia.