NBA, anche Nick Young approda a Golden State

Nick Young. Fonte: Winslow Townson/Associated Press

Dopo aver definito ieri l'acquisizione dell'israeliano Omri Casspi (ex giocatore dei Sacramento Kings e dei New Orleans Pelicans, firmato al minimo salariale, 2.1 milioni per una sola stagione), i Golden State Warriors si sono assicurati oggi le prestazioni sportive di Nick Young, shooting guard in uscita dai Los Angeles Lakers. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di Espn, Young si è accordato con i campioni in carica per un contratto della durata di un anno, a 5.2 milioni di dollari.

Nick Young. Fonte: Andrew D. Bernstein/Getty Images

A salary cap già abbondantemente sforato, i Warriors hanno utilizzato una parte della midlevel exception per acquisire il trentaduenne ex giocatore di Wizards e Lakers. Prende così sempre più forma la Golden State che affronterà la prossima stagione. Dopo aver raggiunto l'obiettivo di trattenere Stephen Curry, Kevin Durant, Andre Iguodala e Shaun Livingston (nonchè David West), il general manager Bob Myers, insieme all'head coach Steve Kerr, è ora riuscito ad allungare la panchina dei Dubs, soprattutto per ciò che riguarda il reparto esterni. Non solo Iguodala e Livingston, ma anche Casspi e Young per Golden State, che continuerà ad avere a disposizione il sophomore Patrick McCaw, mentre sembra a questo punto più difficile una permanenza di Ian Clark, che nella scorsa stagione era stato utilizzato come backup di Klay Thompson. Rimane, per i Warriors, la curiosità di capire come un elemento del calibro di Nick Young possa inserirsi in un sistema di pallacanestro come quello adottato da Golden State. Da sempre giocatore dotato di un talento fuori dalla norma, Young, ormai trentadue anni, ha più volte fatto parlare di sè per intemperanze caratteriali, meno per le sue giocate sul parquet. Ottimo tiratore, l'ex Laker ha trovato un minimo di continuità nell'ultima stagione in gialloviola, con Luke Walton (ex primo assistente di Kerr) in panchina. Ora spetterà al coaching staff della franchigia di Oakland cercare di far rendere al meglio dalla panchina un giocatore nevrile, capace di alternare canestri impossibili a momenti di buio tattico ed emotivo.

JaVale McGee. Fonte: Chris Szagola/Associated Press

Warriors che intanto sono al lavoro per individuare i componenti del frontcourt, attualmente incentrato sul difensore dell'anno Draymond Green e sul veterano David West. Prossimo obiettivo, trattenere JaVale McGee, lungo in grado di garantire verticalità a una squadra che ne ha estremamente bisogno, soprattutto in certi momenti delle partite. McGee, free agent, ha nelle prossime ore in programma un incontro con i Los Angeles Clippers, mentre successivamente discuterà di un eventuale rinnovo con Myers e gli altri membri del frontoffice dei Warriors. In scadenza anche il georgiano Zaza Pachulia, centro titolare nell'ultima stagione, mentre tramonta definitivamente la pista che portava a Jamal Crawford, considerata alternativa a quella di Nick Young.