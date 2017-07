NBA Free Agency - Milos Teodosic firma con i Los Angeles Clippers

Dopo giorni di frenetiche trattative, Milos Teodosic scioglie le riserve riguardo il suo futuro e firma con i Los Angeles Clippers. I californiani la spuntano, in volata, sui Chicago Bulls e tante altre squadre, offrendo all'oramai ex playmaker del CSKA Mosca un contratto biennale - con player option per il secondo anno - a 12.3 milioni di dollari. L'accordo è stato riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN e dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

Arriva così il momento per il play serbo di entrare nel mondo della NBA, approdando in una squadra che potrebbe sposarsi alla perfezione con le sue caratteristiche tecniche. Il talento europeo, che ha trascinato il CSKA alla Final Four di Eurolega in questa stagione e la sua Nazionale in finale alle Olimpiadi nella passata estate, metterà le sue capacità a disposizione di coach Doc Rivers: da sempre i giochi dell'ex tecnico dei Celtics si basano moltissimo sull'estro dei portatori di palla, aspetto che potrebbe favorire e non poco il suo inserimento nei Clippers.

Teodosic, la miglior guardia non-NBA (fino ad oggi) nel mondo, potrebbe ritrovare a Los Angeles anche Danilo Gallinari, molto vicino alla franchigia losangelena. Dopo il lunghissimo corteggiamento dei Memphis Grizzlies nel 2013, si corona così il sogno del playmaker serbo, che da un dispiacere enorme ai russi del CSKA lasciando la fredda Mosca dopo un'Eurolega conquistata e dopo sei lunghissime stagioni.