NBA - Alan Williams prosegue la sua avventura ai Suns

L'ala forte Alan Williams, restricted free agent, ha sottoscritto un contratto di 17 milioni di dollari in tre anni che lo farà rimanere ancora ai Phoenix Suns. A riportare l'ufficialità della notizia ci ha pensato The Vertical. Proprio in Arizona, la scorsa stagione, si è disimpegnato piuttosto bene, vivendo una regular season più che sufficiente. Ha giocato non tantissimo, 47 partite, poco più della metà rispetto alle 82 previste da calendario, ma ha viaggiato su medie rispettose, chiudendo l'anno con 7.4 punti e e 5,8 rimbalzi in 15 minuti d'impiego.

Secondo Ian Begley, giornalista di ESPN, anche i New York Knicks si sono dimostrati interessati, nei giorni scorsi, al ragazzo, ma i Suns avrebbero avuto l'opportunità di pareggiare qualsiasi offerta provenisse sul conto di Williams, e quindi la franchigia della Grande Mela ha desistito in quanto aveva già giocato tutte le proprie carte assicurandosi l'ex Atlanta Hawks Tim Hardaway jr.

Alan Williams, uscito dal college di Santa Barbara, e vissuto il primo anno, quello da rookie, in Cina, è stato classificato al 24^ posto nella lista dei migliori free agent disponibili in questa offseason. Tale graduatoria è stata compilata agli albori della Free Agency 2017 da Kevin Pelton di ESPN.