NBA Summer League - Forbes trascina ancora gli Spurs; Boston, Memphis e Dallas imbattute

Non si ferma più Bryn Forbes, che dopo aver scritto il record stagionale di punti in Summer League, la scorsa gara, ha bissato stanotte con un'altra prestazione superlativa, sempre da trentacinque punti. Scatenata la ex guardia degli Spartans di Michigan State, che ha aggiunto al suo bottino personale anche cinque rimbalzi e quattro assist, mandando inoltre a bersaglio sei delle undici conclusioni scagliate da oltre l'arco dei tre punti. Seconda vittoria per i San Antonio Spurs, che superano così i Portland Trail Blazers, ai quali non è bastata la doppia doppia di Caleb Swanigan, autore di 19 punti e 13 carambole.

Prosegue la marcia senza sconfitte per Memphis Grizzlies, Boston Celtics e Dallas Mavericks. Per quel che riguarda i primi, vittoria sofferta, in overtime, contro gli Utah Jazz di uno scatenato Donovan Mitchell, che riscrive la miglior prestazione realizzativa della stagione estiva con trentasette punti scritti a referto, impreziositi da otto palle rubate. E' tuttavia Dillon Brooks, con i suoi Grizzlies, a portare a casa il successo dopo un tempo supplementare, sfruttando al meglio i 24 con 6 rimbalzi del prodotto di Oregon. 15, 6, 5 anche per un ottimo Wade Baldwin IV, mentre Selden si ferma soltanto a 17.

Vittorie di misura, entrambe di cinque lunghezze, per Celtics e Mavericks, che hanno la meglio rispettivamente di Philadelphia e Miami. Non bastano i 16 di Luwawu ed i 13 di Bolden ai Sixers, che senza Fultz crollano sotto i colpi dell'oramai solito Jayson Tatum (15+6) e di Ante Zizic, sempre più protagonista in positivo, autore di una doppia doppia da 12 e 13. Altra doppia doppia - da 17 e 11 - quella vana di Okaro White per i Miami Heat: passano i Mavericks, inarrestabili in questa estate di Summer League; 23 per Yogi Ferrell, 16 per Smith Jr.

Chiudono il quadro della nottata di Las Vegas i successi dei Chicago Bulls ai danni dei Washington Wizards (23 per Blakney e 20 e 10 per Lauri Markkanen), mentre i Minnesota Timberwolves riescono a spuntarla sui Golden State Warriors al termine di una lunghissima battaglia allungatasi per due tempi supplementari: 20 per McCaw, che non riesce a trascinare i suoi al successo, mentre per Minnie equa distribuzione dei punti tra Costello, Paige, Ellis, Williams e Cooke, tutti e cinque in doppia cifra.

I risultati della notte - Las Vegas, day 5.

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 99-85

Memphis Grizzlies - Utah Jazz 84-81

Chicago Bulls - Washington Wizards 82-73

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 88-83

Dallas Mavericks - Miami Heat 78-73

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 78-76