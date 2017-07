Google Plus

NBA - Nuovo incontro Rose - Cavs nel pomeriggio

Dopo la bomba sganciata qualche giorno fa da Kyrie Irving sulla propria volontà di lasciare i Cleveland Cavaliers, la squadra dell’Ohio ha intensificato le trattive con Derrick Rose. Come già riportato nei giorni scorsi, l’ex giocatore dei Chicago Bulls e dei New York Knicks incontrerà i Cavs nella giornata di oggi per discutere ancora l’accordo.

Stando a quanto riporta ESPN, il noto portale statunitense, Cleveland offrirebbe un contratto annuale da 2.1 milioni di dollari, il minimo che la squadra possa offrire. A 28 anni, per Rose si tratterebbe verosimilmente dell’ultima opportunità per vincere un titolo che ha sfiorato, e neanche troppo da vicino, nel 2011 con la maglia dei Bulls.

L’ex numero 25 dei Knicks ha chiuso la passata stagione con 18 punti di media e, vista la possibile quanto inaspettata partenza di Irving, diventerebbe il play titolare della squadra che negli ultimi tre anni ha dominato i playoff della Eastern Conference, raggiungendo per tre volte le Finals e vincendone una.