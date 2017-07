NBA - Rose si presenta: "Il mio unico obiettivo è giocare per vincere"

LeBron James e Derrick Rose, futuri compagni di squadra - Fonte immagine: http://nba.nbcsports.com

Adesso c'è anche l'ufficialità: Derrick Rose vestirà la maglia dei Cleveland Cavaliers la prossima stagione. Il contratto, come vi abbiamo raccontato già questa mattina, sarà di un anno al minimo per i veterani, ovvero 2.1 milioni di dollari. A presentarlo ci ha pensato Koby Altman, nuovo GM dei Cavs, pochi minuti fa in conferenza stampa: "Siamo molto soddisfatti di aver aggiunto un giocatore del calibro e dell'esperienza di Derrick. Derrick sarebbe potuto andare a molte altre squadre, ma i suoi obiettivi , la sua mentalità e la sua completa dedizione alla vittoria lo hanno portato a firmare con i Cavaliers. Siamo fiduciosi che sarà un ottimo tassello nella nostra organizzazione e stiamo pensando ai numerosi modi in cui potrà contribuire alla squadra."

Queste le parole del GM che non nascondono una certa insicurezza riguardo al suo impiego. Infatti, con la questione Irving in pieno sviluppo, non possiamo sapere se in Rose verrà riposta piena fiducia utilizzandolo in quintetto, oppure l'eventuale trade per Kyrie porterà a Cleveland un altro playmaker. Se sembra difficile che i Cavs scommettano in pieno su un oggetto di cristallo come lui, Rose si dice abbastanza tranquillo ai microfoni e pronto a dire la sua: "Ho un unico obiettivo e scopo: quello di giocare per vincere. Essere parte di una rosa e un'organizzazione che condivide questo tipo di impegno ed essere capace di giocare per i Cavaliers e competere per il titolo è'unica cosa che conta per me. Sono molto felice di essere a Cleveland e non vedo l'ora di mettermi al lavoro."