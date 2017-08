NBA - I Thunder firmano Bryce Alford per il training camp

Dopo un'ottima Summer League con i Golden State Warriors, Bryce Alford, guardia da UCLA, riesce a strappare il suo primo contratto NBA, firmando con gli Oklahoma City Thunder per la durata del training camp.

Ad annunciare la firma è stato il giocatore stesso, con un post su Instagram.

Il post di Alford su Instagram. Fonte Immagine: Instagram.com

Nella Summer League con i Golden State Warriors, disputata a Las Vegas, Alford ha mostrato tutte le sue doti al tiro, viaggiando a 9.3 punti di media. Le prestazioni della guardia hanno suscitato l'interesse di molti team, ma alla fine, ad avere la meglio, sono stati gli Oklahoma City Thunder, che molto probabilmente, alla fine del training camp, firmeranno Alford con un two-way contract, per permettere alla guardia sia di respirare l'aria della NBA che di migliorare giocando con la casacca degli Oklahoma City Blue, affiliata dei Thunder nella NBA G-League.

IL TALENTO - Figlio di Steve Alford, ex giocatore NBA che ha vestito le casacche di Dallas Mavericks e Golden State Warriors ed attuale allenatore degli UCLA Bruins, Bryce fin dai tempi dell'High School si è sempre distinto per le sue ottime percentuali da dietro l'arco dei tre punti. Infatti, alla La Cueva High School, Alford ha fatto registrare il record di triple in una partita, in una stagione ed in carriera, riuscendo poi ad essere reclutato dagli UCLA Bruins, allenati da suo padre.

Nei primi tre anni con la casacca giallo-blu, Alford è riuscito sempre a migliorare i suoi numeri, chiudendo la stagione da junior persino con 16.1 punti di media e 5.2 assist a partita, ma con medie non molto incoraggianti (38.5% dal campo e 36.7% da tre). La migliore stagione di Alford con i Bruins è arrivata lo scorso anno. Nella sua campagna da senior, Bryce è diventato molto più costante al tiro. La media punti per la stagione è scesa a 15.5, ma sono salite le percentuali dal campo, ha chiuso con il 44.7% dal campo ed il 43.0% da dietro l'arco dei tre punti.

Così Alford si è dichiarato eleggibile per il Draft NBA ma, penalizzato per il suo essere undersized, 191 centimetri per 84 chili, è finito undrafted. Dopo l'ottima sopracitata Summer League ed il contratto strappato con i Thunder, Bryce adesso è pronto a lavorare per riuscire ad ottenere uno spot nella squadra di Russell Westbrook e di coach Billy Donovan.