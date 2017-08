NBA, definito il programma dell'opening night e del Christmas Day

LeBron James e Isaiah Thomas. Fonte: Jason Miller/Getty Images

Dopo aver reso noto quali partite si disputeranno all'estero nella prossima regular season (a Città del Messico, protagonisti i Brooklyn Nets, contro Oklahoma City Thunder e Miami Heat, rispettivamente il 7 e il 9 dicembre prossimi, e a Londra, Boston Celtics e Philadelphia 76ers l'11 gennaio 2018), l'NBA ha diramato nella notte anche il calendario riguardante l'opening night della stagione e il Christmas Day, da sempre giornata speciale nella programmazione del basket professionistico a stelle e strisce.

La prima novità concerne l'inizio della stessa regular season, anticipata di una decina di giorni rispetto alla tradizione (ultimo martedì di ottobre), per decomprimere un programma fatto di ottantadue partite e provare a dare un po' di respiro alle squadre. La prima palla a due sarà dunque alzata martedì 17 ottobre, alla Quicken Loans Arena di Cleveland, dove i vicecampioni NBA di LeBron James affronteranno i Boston Celtics di Brad Stevens, principali candidati al ruolo di seconda forza della Eastern Conference. Ma la sfida più intrigante sarà quella di Oakland, nella rumorosa Oracle Arena, in cui avverrà la cerimonia degli anelli per i campioni dei Golden State Warriors, opposti agli Houston Rockets, squadra attesissima dopo l'arrivo di Chris Paul al fianco di James Harden (texani vicini anche a Carmelo Anthony, per il quale sono in corso trattative per una trade con i New York Knicks). Ecco dunque il programma dell'opening night.

Tue., Oct. 17 | Celtics at Cavaliers | 8:00 p.m. (ore 2 italiane)

Tue., Oct. 17 | Rockets at Warriors | 10:30 p.m. (ore 4.30 italiane).

Resi noti anche gli incontri che andranno in diretta nazionale, su Espn o TNT, nei successivi tre giorni, per l'esordio di tante altre squadre interessanti, come i San Antonio Spurs di Gregg Popovich, di scena il 18 ottobre all'AT&T Center contro i nuovi Minnesota Timberwolves di Tom Thibodeau. Grande attesa anche per i Philadelphia 76ers della prima scelta assoluta dell'ultimo Draft, Markelle Fultz, ma anche di Ben Simmons (all'esordio NBA), di Joel Embiid e Dario Saric, impegnati subito al Verizon Center contro i Washington Wizards di John Wall. Non sarà necessario attendere nemmeno per gustarsi il primo derby angelino della regular season, in programma giovedì 19 ottobre: luci dei riflettori puntati su Lonzo Ball in casa Lakers, e sul nuovo collettivo, orfano di Chris Paul, in casa Clippers. Ecco le gare in diretta nazionale dei primi giorni di regular season.

Wed., Oct. 18 | 76ers at Wizards | 7:00 p.m.

Wed., Oct. 18 | Timberwolves at Spurs | 9:30 p.m.

Thu., Oct. 19 | Knicks at Thunder | 8:00 p.m.

Thu., Oct. 19 | Clippers at Lakers | 10:30 p.m.

Fri., Oct. 20 | Cavaliers at Bucks | 7:00 p.m.

Fri., Oct. 20 | Warriors at Pelicans | 9:30 p.m.

Tradizionale spezzatino nel giorno di Natale. Si inizia a mezzogiorno (le sei del pomeriggio in Italia), al Madison Square Garden di New York, dove i Knicks saranno impegnati con i 76ers, per poi proseguire con il piatto forte della giornata, il rematch della finale NBA, tra Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, alla Oracle Arena. A seguire, Boston Celtics sul campo dei Washington Wizards, in un remake della serie a sette partite degli ultimi playoffs, gli Houston Rockets a Oklahoma City contro i Thunder dell'MVP Russell Westbrook e del nuovo arrivato Paul George. In chiusura, spazio ai Minnesota Timberwolves allo Staples Center contro i Los Angeles Lakers di Luke Walton. Il programma di Natale:

76ers at Knicks | Noon

Cavaliers at Warriors | 3:00 p.m.

Wizards at Celtics | 5:30 p.m.

Rockets at Thunder | 8:00 p.m.

Timberwolves at Lakers | 10:30 p.m.