NBA - Andrew Wiggins silura il suo agente Bill Duffy

Brad Rempel-USA TODAY Sports

La prima scelta assoluta al Draft NBA 2014 Andrew Wiggins, ora stella dei Minnesota Timberwolves, ha chiuso ogni rapporto con il suo agente Bill Duffy. Lo si apprende da Adrian Wojnarowski, secondo il quale la shooting guard avrebbe depositato i documenti per lasciare la BDA Sports dopo aver contrattato il suo rinnovo contrattuale con Minnesota. Sempre al 'Woj', Duffy avrebbe confidato di aver già ricevuto tutto l'incartamento necessario per interrompere la collaborazione con il giocatore canadese. Dunque, da scartare l'ipotesi ripensamento. Il manager ha però aggiunto che non resterà a guardare ma passerà alle vie legali, intenzionato a proteggere i propri interessi ed anche la sua figura, molto ben rispettata all'interno del mondo NBA.

Queste le dichiarazioni di Duffy, rilasciate ad ESPN: "Sono molto dispiaciuto, è un peccato che la mia collaborazione con Andrew si sia interrotta qui. Andava avanti da tre anni, eravamo in piena sintonia, c'era un bel rapporto anche con la sua famiglia. E' un peccato, ma sono cose che succedono e bisogna andare avanti. Nel mondo NBA questi episodi sono parecchio comuni, per nostra sfortuna, ed è proprio per questo che sono già in contatto con la NBPA per proteggere i miei interessi. Non voglio uscire male da questa vicenda perchè mi sono sempre comportato in modo trasparente, svolgendo con professionalità e serietà il mio lavoro. Ciò si rende necessario perchè quando il ragazzo troverà il suo nuovo accordo, ci teniamo tanto affinchè i nostri diritti vengano difesi".

Fonte: Jeffrey Becker-USA TODAY Sports

Andrew Wiggins, che si prepara ad affrontare una stagione per lui e per la squadra molto importante, firmerà una nuova partnership con un agente canadese, suo connazionale, le cui generalità, però, non sono state rese ancora note. Probabile che il suo nome verrà svelato nei prossimi giorni. Secondo alcune fonti, però, 'mister X' lavorerebbe per una delle maggiori agenzie di rappresentanza degli Stati Uniti, insomma, un pezzo grosso. Il ragazzo, dunque, non vuole lasciare nulla d'intentato in quella che potrebbe essere l'annata nella quale potrebbe spiccare definitivamente il salto nell'èlite della pallacanestro americana.