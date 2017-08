NBA - I Pelicans perdono Solomon Hill per infortunio, stop di 6-8 mesi

Fonte Immagine: Bleacher Report

L'ala piccola dei New Orleans Pelicans, Solomon Hill, andrà sotto ai ferri per riparare uno strappo al tendine del ginocchio sinistro, e starà dai 6 ai 8 mesi lontano dai parquet NBA.

Hill ha peggiorato la condizione del suo tendine del ginocchio, dopo un allenamento estivo a Los Angeles, come comunica l'ufficio stampa dei New Orleans Pelicans, inoltre sempre lo staff della franchigia della Lousiana, ha fatto sapere alla stampa che l'intervento chirurgico è andato nel migliore dei modi.

Ancora non si sa con precisione quanto dovrà stare fuori dal campo Hill, ma con molte probabilità il prodotto degli Arizona Wildcats salterà l'intera stagione 2017-18.

La perdita di Hill, è un duro colpo per i New Orleans Pelicans, che non sono profondissimi nella posizione di ala piccola. Infatti New Orleans nel proprio roster, dispone solo di Darius Miller, ex Brose Bamber tornato a New Orleans dopo un esperienza di tre anni in Germania, condita da tre campionati tedeschi vinti, e di Jalen Jones, firmato per il training camp, che la passata stagione ha giocato nella lega di sviluppo della NBA, indossando la casacca dei Maine Red Claws.

Inoltre alla poca profondità nello spot di small forward, ai Pelicans si aggiunge la pressione di arrivare ai Playoffs la prossima stagione, visto che nello starting five può contare nomi di rilievo, come le due star sotto le plance, DeMarcus Cousins ed Anthony Davis, e Jrue Holiday in cabina di regia.

Solomon Hill la passata stagione, è sceso in campo per ben 80 gare ed in 71 occasioni è partito da titolare. Inoltre ha viaggiato a 7.0 punti e 3.8 rimbalzi, in 29.7 minuti di media sul parquet.

Il ventiseienne, ha giocato le prime tre stagioni della sua carriera in maglia Indiana Pacers, dopo esser stato selezionato alla ventitreesima scelta nel draft NBA del 2013.

New Orleans negli ultimi anni ha lottato con i propri infortuni, ma ciò non è servito a fermare la poca fortuna degli ultimi anni, con i Pelicans che adesso, avranno in infermeria Solomon Hill.