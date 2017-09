UFFICIALE: i Rockets venduti a Tilman Fertitta per 2.2 miliardi di dollari

UFFICIALE: i Rockets venduta a Tilman Fertitta per 2.2 miliardi di dollari

La notizia è di pochi minuti fa. Leslie Alexander ha venduto gli Houston Rockets a a Tilman Fertitta, CEO della catena di ristoranti americana Landry’s. Ballano sul tavolo cifre record: il passaggio di consegne infatti comporterà uno 'spostamento' di circa 2.2 miliardi di dollari. La transazione, che comprende l'operazione della Toyota Center Arena, richiede l'approvazione dell'NBA Board of Governors. I termini della vendita non sono stati divulgati e Fertitta non ha altri partner in relazione alla transazione in questione.

Questo processo è iniziato nel mese di luglio, ed è davvero triste che si sia giunto alla conclusione positiva del negoziato in un momento molto critico per la città di Houston, devastata qualche giorno fa dal ciclone Harvey. "Sono veramente onorato di essere stato scelto come il prossimo proprietario degli Houston Rockets. E' un sogno che si avvera" ha affermato Fertitta, che poi ha esternato dolci parole verso ormai l'ex numero uno Alexander: "Leslie è stato uno dei migliori proprietari di franchigie NBA di tutti i tempi. Lo ringrazio immensamente per questa occasione. Ha il cuore di un campione. Finalmente ho questa opportunità, nella mia amata Houston".

Anche lo stesso Alexander si è dichiarato strafelice per aver chiuso positivamente la trattativa. Da 20 anni al comando dei Rockets, cede il timone a Fertitta che avrà il compito di condurre nell'èlite del basket americano la franchigia texana. I migliori auguri del proprietario uscente al 'paperone' non sono tardati ad arrivare: "Sono entusiasta di accogliere e passare il testimone a Tilman. Lo conosco personalmente da circa 24 anni, e so perfettamente cosa è in grado di dare per gli Houston Rockets. E' in gamba, e continuerà la tradizione vincente della franchigia, che dopo anni di transizione sta tornando ai vertici. Gli faccio un enorme in bocca al lupo, io resterò sempre un grand tifoso di questa squadra".

Il patrimonio di Fertitta si aggira attorno ai 2,8 miliardi. Il neo-proprietario possiede anche la catena di casino Golden Nugget, oltre a produrre un reality show dal nome “Billion Dollar Buyer”. Uomo facoltoso, tenterà di riportare il Larry O'Brien Trophy a Houston.