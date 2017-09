NBA - I Cleveland Cavaliers in apprensione, LeBron va k.o

NBA - Cavaliers in apprensione, LeBron va k.o

Grattacapo per coach Tyronn Lue. Nel corso dell'allenamento di mercoledì, LeBron James si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra. Un movimento innaturale dell'articolazione ha provocato al Prescelto parecchio dolore, che non gli ha consentito di concludere la sessione di lavoro con i suoi compagni di squadra. Ha saltato anche la seduta del giovedì, restando a riposo in attesa che la sua caviglia si sgonfiasse.

LeBron James si è sottoposto, poi, nelle ore successive, a tutti gli esami del caso, che hanno dato esito negativo. E' considerato 'day-to-day', quindi al momento la sua presenza nella prima gara pre-stagionale, che si terrà il prossimo mercoledì contro gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli, è in forte dubbio. Non un problema serio, ma è chiaro che la stagione per LBJ non è partita nel migliore dei modi. Il fuoriclasse dei Cavs ha comunque fatto sapere di voler rimettersi presto e riprendere la normale 'pratica' con il resto della truppa, in previsione delle prime gare stagionali.

Lo stop di King James va ad aggiungersi a quello di Dwyane Wade, poichè neanche lui si è allenato giovedì a causa di un problema personale. Nulla di grave, il 12 volte All-Star sarà a disposizione dei Cleveland Cavaliers già a partire dall'allenamento del venerdì.