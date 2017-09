NBA - Brutte notizie per Indiana: Glenn Robinson III fuori due mesi

Glenn Robinson III - Fonte immagine: NBA.com

Il rebuilding degli Indiana Pacers è appena iniziato e arrivano già i primi problemi. Glenn Robinson III infatti, ragazzo su cui la dirigenza punta molto, ha subìto un infortunio che lo terrà lontano dal campo per ben 2 mesi, costringendolo così a saltare l'inizio della regular season. Ieri, durante un normale allenamento, si è accasciato al suolo mentre cercava di penetrare, procurandosi una storta piuttosto grave alla caviglia sinistra.

La scorsa stagione non è stato così incisivo sotto il punto di vista delle stats: 6.1 punti e 3.6 rimbalzi con 20 minuti di media a partita è stato il suo bottino. Il suo tiro da tre punti è migliorato e l'atletismo non è certo un problema, quindi adesso non gli resta che migliorare negli aspetti che lo vedono con la palla in mano: penetrazione, passaggio e palleggio. Tutti lo ricordano per la vittoria nella gara delle schiacciate dell'All Star Game del 2017, ma, se la sua crescita prosegue in modo costante, potremmo sentirne parlare per altri motivi. Per adesso, speriamo che si riprenda il prima possibile da questo brutto infortunio, dal quale dovrebbe guarire del tutto intorno ai primi di dicembre.