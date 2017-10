NBA preseason - Male la prima per gli Warriors. Denver sorride (108-102)

GOLDEN STATE - DENVER NUGGETS 102-108

Finalmente il basket giocato. Nell'attesa del 17 ottobre, giorno dell'opening night, ecco la preseason con le squadre che scendono in campo per trovare la giusta chimica e confidenza prime della disputa delle gare che contano. Ad aprire il programma, Golden State e Denver, con i nuovi Nuggets che si sono imposti con il punteggio di 108 a 102. Panchine ovviamente chilometriche, i due coach hanno ruotato quasi tutti gli effettivi a loro disposizione, spalmando i minutaggi equamente. Curry e Durant i più utilizzati da Kerr (24' minuti a testa), ma i due fuoriclasse non hanno particolarmente brillato, in quanto hanno chiuso rispettivamente con 11 e 10 punti a tabellino, combinando un mediocre 7/22 dal campo. Mudiay, invece, è stato lo 'Stakhanov' tra le fila dei Nuggets, in campo 28' minuti: buona la sua prestazione, autore di 19 punti impreziositi da 6 assistenze vincenti. Il migliore, però, è stato Millsap, uscito dal campo con una doppia doppia da 22 punti ed 11 rimbalzi.

Punto a punto nelle primissime fasi del match, prima del parziale di 8-0 che ha consentito a Denver di creare quello strappo ed affrontare il primo riposo in vantaggio, sul 28-21. Young, Livingston e West, ovvero la second unit dei campioni in carica, ha riportato sotto Golden State, consentendo anche di mettere il naso avanti sul 36-35, ma Jokic e Millsap, con il gentile aiuto di una difesa non perfetta degli Warriors, hanno reso realtà il controsorpasso ed alla pausa lunga si è giunti con Denver avanti di due, 54-52. Hanno provato l'allungo i Nuggets, più brillanti fisicamente dei rivali: sempre Millsap sugli scudi, poi quando anche Mudiay ed Hernangomez hanno cominciato a bucare la retina avversaria, Golden State è sprofondata fino al meno tredici, affrontando l'ultima pausa sotto 86-73. Seppur costretti ad inseguire, gli Warriors hanno disputato l'ultimo quarto con le riserve, dunque la remuntada non si è materializzata: Young e Looney hanno tentato una timida reazione, riportando gli Warriors fino al meno cinque (86-81), ma il parziale confezionato da Barton e Plumlee nel cuore dell'ultimo periodo ha tagliato le gambe agli avversari che hanno alzato bandiera bianca, costretti quindi a fare i conti con la sconfitta.

GOLDEN STATE WARRIORS: Curry 11, Thompson 10, Durant 10.

DENVER NUGGETS: Millsap 22, Mudiay 19, Jokic 12, Plumlee 12;