NBA preseason - Le seconde linee guidano i Mavericks al successo su Atlanta (108-94)

NBA preseason - Smith jr guida i Mavericks al successo su Atlanta (108-94)

ATLANTA HAWKS - DALLAS MAVERICKS 94-108

I Dallas Mavericks lasciano in panchina buona parte del quintetto titolare, lanciando in campo il rookie Dennis Smith jr, il quale risponde ancora una volta presente in questa preseason giocando una pallacanestro da veterano, favorendo i suoi al raggiungimento del successo contro Atlanta che ha denotato problemi sia in difesa, nel contenere gli attacchi dei texani, sia in attacco, la cui manovra non è mai risultata essere fluida. Gli Hawks, al gran completo, hanno dovuto rinunciare solo al nostro Marco Belinelli, fuori per la quarta partita consecutiva a causa di alcuni guai fisici, fortunatamente non gravi. Il Beli sarà pronto in ogni caso per la regular season.

Gli Hawks hanno litigato con il canestro per lunghi tratti della contesa, lo testimonia il dato finale che mette in risalto le difficoltà incontrate dagli scorer allenati da Mike Budenholzer. Appena il 38.8 per cento dal campo, e se anche il 'primo violino' offensivo Dennis Schroder spadella 2/10 dal campo, son dolori per Atlanta. Dallas è riuscita a prendere il largo sul finire del primo quarto, spinta dai canestri di Kleber e Dozier, poi Smith e Noel hanno fatto il resto, guidando i suoi fino al +16 alla pausa lunga.

Una reazione si è avuta da parte degli Hawks, con Muscala e Bazemore che sono riusciti ad andare a bersaglio nel terzo quarto approfittando di una generale rilassatezza tra i Mavericks. Ma rientrati fino al -7 (81-74), ad Atlanta è mancato il colpo finale, e sul più bello si è fatta ricacciare indietro da Dallas, che ha esposto un parco giocatori piuttosto interessante, costituito dalle seconde e terze linee Dozier, Kleber, Clavell e Wayns.

DALLAS MAVERICKS: Clavell 19, Kleber 16, Dozier 14.

ATLANTA HAWKS: Bazemore 20, Prince 11, Schroder 9, Collins 9.