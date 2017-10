NBA preseason - Milwaukee la spunta su Detroit, valanga Portland sul Maccabi Haifa

MILWAUKEE BUCKS - DETROIT PISTONS 107-103

I Bucks chiudono nel migliore dei modi la pre-season, superando in casa, al BMO Harris Bradley Center, i Detroit Pistons. Gara equilibrata, almeno nella prima parte: Milwaukee più talentuosa, Detroit riesce a colmare il gap mettendo sul parquet voglia, intensità e grinta. Gara equilibrata nei primi minuti, poi il 13-0 di parzale degli ospiti permette l'allungo agli uomini allenati da Van Gundy (28-17). Ellenson e Marjanovic firmano l'allungo, fino al +13 prima che i Bucks si sveglino definitivamente e grazie al talento di Antetokounmpo riescono a riportarsi a stretto contatto all'intervallo lungo (51-53). Il richiamo della regular season è troppo forte, quindi Kidd e Van Gundy fanno le prove generali, mantenendo per lunghi tratti del match i titolarissimi in campo: Bradley e Drummond prendono confidenza con il canestro, troppo poco però dinnanzi a 'The Greek Freak', il quale da solo o quasi spinge la franchigia del Wisconsin oltre la doppia cifra di vantaggio all'ultima pausa (86-73). Sembra alzare bandiera bianca Detroit, Payton II ed Henson spediscono i rivali fino al -18, ma l'orgoglio di Harris e Drummond rendono il finale vibrante. Meno cinque a 3.29 dal termine (99-94), meno due ad 1.31 (103-101), poi Hellenson pareggia. Finale in volata: decisivi i liberi realizzati da Brown e Wilson che consegnano il successo ai Bucks.

PORTLAND TRAIL BLAZERS - MACCABI HAIFA 129-81

I Trail Blazers scelgono di affrontare un avversario morbido per l'ultima sfida di pre-season. L'artiglieria pesante della franchigia dell'Oregon resta a guardare, con i vari Lillard, McCollum, Turner, Aminu ed Harkless tutti seduti in panchina al fianco di coach Stotts. Tuttavia, seppur Portland schieri un quintetto sperimentale, ha vita facile contro gli israeliani del Maccabi Haifa, incapaci di arginare la furia offensiva degli americani. Primo quarto dominato dai Blazers, +20 alla prima sirena (41-21), divario che lievita ulteriormente nel secondo parziale, con le due squadre che affrontano la pausa lunga sul 76 a 47. Scorrono i titoli di coda, e Portland a risultato ormai acquisito ne approfitta e concede tanti minuti anche alle terze linee. Ottimi segnali dal rookie Zach Collins, il quale in 31' minuti d'impiego realizza 17 punti impreziositi da 8 rimbalzi e 2 assist. Meglio di lui, esclusivamente per ciò che riguarda i punti segnati, solo in tre: Layman 24, Goodwin 23 e Connaughton 18.