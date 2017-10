NBA preseason, Wizards e Raptors vincono a New York e Chicago

Bradley Beal e Doug McDermott, protagonisti della sfida tra Knicks e Wizards. Fonte: WashingtonWizards/Twitter

Nell'ultima giornata di preseason NBA, successi esterni per i Washington Wizards di Scott Brooks al Madison Square Garden di New York contro i Knicks di Jeff Hornacek, e per i Toronto Raptors di Dwane Casey allo United Center di Chicago contro i Bulls di Fred Hoiberg.

New York Knicks - Washington Wizards 103-110

I Wizards si presentano al Madison Square Garden senza John Wall e Markieff Morris, sostituiti rispettivamente in quintetto da Tim Frazier e Jason Smith. Knicks privi di Porzingis, Noah e Ntilikina, con Sessions, Beasley e Kanter dalla palla a due. Gara subito equilibrata: gli ospiti vanno a bersaglio con Bradley Beal e Otto Porter, mentre dall'altra parte sono Tim Hardaway ed Enes Kanter a tenere a galla New York. Anche Michael Beasley prova a dare il suo contributo per i padroni di casa, in una partita che continua ad essere punto a punto anche nel secondo quarto, quando dalle rispettive panchine escono con fiducia Doug McDermott da una parte e Kelly Oubre dal'altra. Il loro è un vero e proprio duello che accende il Garden, con O'Quinn e Satoransky sugli scudi. Il primo tempo si chiude con un paio di accelerazioni di Tim Hardaway, a cui risponde Beal per il 56-56 dell'intervallo lungo. Alla ripresa delle operazioni ancora Bradley Beal si scuote per Washington, coadiuvato stavolta da Jason Smith e dal sempre attivo Otto Porter. Per i Knicks la risposta è affidata al solito Hardaway, a segno in penetrazione, a Kanter, che diventa un fattore a rimbalzo offensivo, e a un Doug McDermott in stato di grazia. Due triple del prodotto da Creighton University stoppano il primo allungo ospite, ma nel quarto quarto è ancora Kelly Oubre a fare la differenza, risultando immarcabile ed esponendo tutte le difficoltà in aiuto della difesa di New York. Anche Tim Frazier e Satoransky partecipano al parziale decisivo: ai padroni di casa non bastano gli ultimi due minuti di Kuzminskas e Baker per rimontare uno svantaggio in doppia cifra.

New York Knicks (0-5). Punti: Hardaway 23, McDermott 21, Kanter 15, Beasley 10. Rimbalzi: Kanter e O'Quinn 7. Assist: Baker 5.

Washington Wizards (4-1). Punti: Beal 24, Oubre 21, Smith 17, Porter 11, Satoransky 10. Rimbalzi: Porter 8. Assist: Satoransky 5.

Chicago Bulls - Toronto Raptors 104-125

Allo United Center di Chicago, Fred Hoiberg si affida a un quintetto pesante contro i Raptors, con Lauri Markkanen da numero tre, insieme a Robin Lopez e Nikola Mirotic. Per Casey fuori Ibaka, al suo posto il sophomore Siakam. Partenza con le marce basse per Lowry e DeRozan, che lasciano inizialmente spazio a Jonas Valanciunas, che ingaggia un gran duello con Lopez. Per i Raptors a segno anche Powell e poi VanVleet, ma Chicago non ci sta, risponde colpo su colpo grazie a Holiday, Markkanen e a un coraggioso Grant. Dalla panchina di Casey esce poi uno scatenato C.J. Miles, a bersaglio in più occasioni da tre punti: le triple dei canadesi costringono i padroni di casa a inseguire, ma ancora Justin Holiday, insieme a Portis e Felicio, riporta i Bulls in carreggiata, con Markkanen che mostra lampi del suo talento innato. I padroni di casa ricevono poco da Mirotic, soffrono DeRozan e soprattutto Lowry a inizio tre quarti, ma non mollano mai, guidati sempre da Holiday, Portis e da un Ryan Arcidiacono che mette a referto nove assist. Markkanen trova anche la tripla del sorpasso sul 77-76, ma è l'ultimo colpo di coda dei Bulls, perchè dall'altra parte Miles continua a trivellare il canestro dall'arco, imitato da Norman Powell e dal rookie Anunoby. VanVleet, Wright, Nogueira e Caboclo chiudono i conti nel finale per Toronto, mentre dall'altra parte non bastano i guizzi di Denzel Valentine e David Nwaba. Coach Hoiberg può però consolarsi per le prestazioni offensive di Holiday e Markkanen.

Chicago Bulls (3-3). Punti: Holiday 17, Markkanen 13, Portis 12, Felicio 11, Grant 10. Rimbalzi: Grant 9. Assist: Arcidiacono 9.

Toronto Raptors (3-2). Punti: Miles 27, Lowry 17, Powell 16, Anunoby 12, Valanciunas 11, VanVleet 10. Rimbalzi: Valanciunas 10. Assist: Lowry e VanVleet 6.