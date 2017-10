NBA - Gli Hornets superano i Mavericks, vincono anche i Cavs

Google Plus

CHARLOTTE HORNETS - DALLAS MAVERICKS 111-96

Gli Charlotte Hornets, dopo una grande lotta, sono riusciti a battere i Mavericks tra le mura amiche della Time Warner Cable Arena, grazie ad un quarto periodo strepitoso. Oltre la vittoria, il dato più che positivo per il coach degli Hornets, Steve Clifford, è quello di aver trovato ancora una volta pronti i propri rookie. Ad uno strepitoso Kemba Walker - 18 punti - si sono aggiunti i 14 punti con 4 assist e 5 rimbalzi di Dwyane Bacon ed i 14 punti con 4 rimbalzi e tre assist di Malik Monk. Segnali positivi, quindi, per la franchigia del North Carolina in vista dell'inizio della stagione.

Dall'altra parte del campo, a Dallas, non è bastata la grande prova offensiva di Harrison Barnes, che ha chiuso la gara con 24 punti. A coach Rick Carlisle non è servita nemmeno un'altra prova convincente del rookie Dennis Smith Jr. Infatti, il prodotto da NC State, con una caviglia malconcia, è riuscito a tenere il parquet per ben 27 minuti, riuscendo a chiudere con 10 punti (4-9 dal campo e 2-3 dalla linea dei tre punti), 9 assist e ben 3 palle rubate.

La gara è stata punto a punto fino alla fine del terzo periodo, con nessuna delle due squadre che è mai riuscita a superare la soglia delle dieci lunghezze di vantaggio. Nel quarto periodo Charlotte ha preso il controllo, riuscendo anche ad allungare fino al più diciotto. Così è riuscita a vincere quarto periodo e partita, con un super parziale di 29-15.

ORLANDO MAGIC - CLEVELAND CAVALIERS 106-113

Per completare la propria pre-season, gli Orlando Magic all'Amway Center hanno ospitato i Cleveland Cavaliers, ancora a secco di vittorie.

Nel primo quarto i Magic sono riusciti a tenere il ritmo frenetico dei Cavaliers, anche grazie alle ottime percentuali dal campo e sospinti dal playmaker Elfrid Payton, che ha offerto ai compagni non solo i suoi soliti assist, ma anche punti. Nonostante ciò, la difesa della franchigia della Florida ha subito ad ogni possesso gli attacchi di Derrick Rose e Dwyane Wade, che hanno condotto avanti i Cavs (30-31).

Nel secondo quarto, Orlando si è trovata a lottare ancora una volta con sè stessa. In panchina, coach Frank Vogel dispone di pochissime opzioni offensive, così con le seconde linee i Magic hanno faticato a trovare la via del canestro: più sette Cleveland. A risollevare le sorti dei Magic, ci ha pensato con due piazzati Bismack Biyombo. Vogel reintroduce i titolari, azzeccando la scelta. Con Aaron Gordon e Jonathon Simmons, Orlando ha creato un parziale di 13-3 a fine secondo quarto, che ha permesso di andare all'intervallo in vantaggio (57-54).

Al rientro dagli spogliatoi, i Magic non hanno capitalizzato il momento negativo al tiro dei Cavaliers e nel frattempo coach Tyronn Lue ha trovato un Josè Calderon che ha ribaltato le sorti della gara. Il play spagnolo infatti si è acceso ed a fine terzo periodo ha realizzato due triple che hanno chiuso un super parziale di 18-2 in favore dei Cavs, che sono andati all'ultimo riposo in vantaggio di dieci lunghezze (80-90).

Con un svantaggio di dieci punti nel quarto periodo, per i Magic, non c'è stato tanto da fare. Orlando ha raccolto la terza sconfitta pre stagionale (106-113). La squadra di coach Vogel può comunque dirsi soddisfatta per questa pre-stagione, conclusa con tre vittorie ed altrettante sconfitte.