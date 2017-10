NBA - Piove sul bagnato per i Bulls: Mirotic si rompe un osso della faccia in una rissa con Portis

Nikola Mirotic - Fonte immagine: www.twitter.com/HoopsRumors

Dopo la pessima estate appena conclusa, per i Bulls continuano ad arrivare brutte notizie. La squadra è ripartita da zero ma rischia di affossarsi da sola ancor prima di iniziare la regular season. Infatti, ieri c'è stata una discussione molto accesa fra due giocatori del team: Nikola Mirotic e Bobby Portis. A riportarlo è stato il giornalista Shams Charania di The Vertical, il quale ha fatto sapere che, secondo alcune fonti, ci sarebbero stati prima degli spintoni per cercare di prendere posizione e poi un presunto "colpo basso" di Porter, che ha atterrato definitivamente Mirotic. Adrian Wojnarovski parla di una frattura di un osso facciale per Nikola, ma i tempi di recupero non sono ancora chiari.

Mirotic ha rinnovato da poco il contratto con i Bulls con un biennale da 27 milioni di dollari, aiutando quindi Chicago a ricostruire una squadra competitiva. Questa situazione però mette in evidente difficoltà la dirigenza, che dovrà prendere una decisione. I due giocatori inoltre giocano nello stesso ruolo, con Portis che con ogni probabilità sarebbe stato il sostituto, ma l'alterco di ieri probabilmente costerà a Bobby una sanzione disciplinare e c'è anche il rischio che uno dei due venga scambiato. E' un vero peccato per Chicago che non inizia nel modo migliore una stagione già complicata di suo.