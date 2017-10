NBA - Gli Orlando Magic sorprendono i Cavaliers, Toronto a valanga su Philadelphia

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 128-94

Tutto facile all'Air Canada Centre per i Toronto Raptors di DeMar DeRozan, fromboliere di serata che trascina i canadesi al successo agevole sui Philadelphia 76ers. Mai in partita gli ospiti, fatta eccezione per i primi cinque minuti quando Bayless e Simmons mettono parzialmente rimedio alle folate di Ibaka e DeRozan, i quali risultano decisivi nel primo allungo dei padroni di casa: il 16-2 con il quale i Raptors chiudono il primo quarto spacca in due la contesa, dal quale i Sixers non si rialzeranno più.

DeRozan in azione - Foto NBA.com

Okafor si unisce ai due compagni nel tentativo di limitare il passivo, ma a Toronto basta pochissimo per alzare i ritmi e rifilare la spallata decisiva all'incontro, che arriva poco dopo l'intervallo: Ibaka è infallibile da oltre l'arco, acuisce le difficoltà difensive di Philadelphia e lancia i suoi verso un terzo periodo da quaranta punti (!). Game, set and match. Philadelphia si disunisce ancor di più ed il garbage time finale è utile soltanto ai tecnici per dare fiato a tutti gli interpreti delle rispettive panchine.

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 93-114

E' fatale il primo back to back della stagione ai Cleveland Cavaliers di LeBron James, che cadono in casa alla Quicken Loans Arena contro gli Orlando Magic, giunti al secondo successo stagionale. Dopo la vittoria di Milwaukee, Love e soci approcciano in malo modo la sfida contro i ragazzi di Vogel, il cui primo quarto è perfetto per applicazione ed efficienza: Ross e Vucevic firmano il 12-2 iniziale, prima delle triple di Fournier e Augustin che implementano il vantaggio. Cleveland stenta a scuotersi, ad alzare i ritmi della contesa, ed entrare in partita mentalmente. Mack acuisce le difficoltà dei Cavs, Vucevic banchetta sotto le plance ed il più venti di fine primo quarto la dice lunga sull'esito della contesa.

Shumpert e Love sono gli unici ad abbozzare un tentativo di rimonta nel secondo quarto, ma è al ritorno in campo dagli spogliatoi per l'intervallo che i Magic archiviano la pratica: Isaac ed ancora Vucevic rispondono a James, Love e Shumpert, prima degli otto punti di fila di Augustin - con due triple - che scavano il solco definitivo alla gara. Simmons rispedisce al mittente gli ultimi tentativi, flebili, di rimonta Cavs, consegnando ai Magic una bella ed importante vittoria in ottica futura.