NBA, Clippers e Portland piegano Jazz e Pelicans

Blake Griffin. Fonte: LAClippers/Twitter

Terza vittoria in altrettante gare di regular season per i Los Angeles Clippers di Doc Rivers, che allo Staples Center superano gli Utah Jazz di Quin Snyder, dopo aver rischiato di subire una clamorosa rimonta nel quarto quarto. 14 punti con 5/11 dal campo, 6 rimbalzi e 3 assist per Danilo Gallinari. Vincono in casa anche i Portland Trail Blazers di Terry Stotts, che al Moda Center battono i New Orleans Pelicans di Alvin Gentry: k.o. Anthony Davis, non bastano 39 punti e 13 rimbalzi di DeMarcus Cousins.

L.A. Clippers - Utah Jazz 102-84

Clippers e Jazz si ritrovano dopo la serie di primo turno di playoff della scorsa stagione, vinta da Utah in gara-7. Due squadre che hanno perso pezzi importanti nel corso dell'estate, e che nella notte dello Staples deve fare a meno di Milos Teodosic, rimpiazzato da Austin Rivers, e di Rodney Hood, con Donovan Mitchell promosso in quintetto. Il primo tempo è equilibrato, perchè Utah risponde colpo su colpo alle accelerazioni di Lob City, guidata da Blake Griffin, con Rivers e Beverley pronti ad essere pericolosi sia in penetrazione che dal perimetro. I tiri dalla media distanza di Ricky Rubio tengono a galla gli ospiti, che però ricevono poco dai loro titolari (una tripla di Ingles e un paio di giocate al ferro di Gobert e Favors), e si aggrappano alla difesa. Dall'altra parte ecco Gallinari chiudere il primo quarto sull 27-20, ma Thabo Sefolosha, Joe Johnson e Alec Burks ricuciono lo strappo nel periodo successivo, nonostante un Griffin atleticamente dominante. All'intervallo lungo lo score è di 42-41, equilibrio rotto immediatamente alla ripresa delle operazioni, quando un parziale di 17-2 manda in orbita i Clippers. Ci pensano ancora Griffin, Patrick Beverley e Austin Rivers a chiudere virtualmente la partita per i padroni di casa, con Danilo Gallinari sotto controllo e DeAndre Jordan dominante sotto canestro. L'attacco di Utah si inceppa di colpo, con il solo Rudy Gobert a produrre su assist di Rubio. Nel quarto quarto i Clips sbandano però vistosamente, complice un Donovan Mitchell assolutamente on fire: il rookie dei Jazz raccoglie l'invito di Neto (cinque punti consecutivi) per segnare triple a ripetizione e riportare i suoi sul -6 (83-77). La gara però finisce qui, perchè i padroni di casa rispondono con tiri da tre importanti di Beverley, Williams e Rivers, riallungando definitivamente e rimanendo imbattuti dopo tre partite.

L.A. Clippers (3-0). Punti: Griffin 22, Beverley 19, Rivers 16, Gallinari 14, Jordan 11. Rimbalzi: Jordan 18. Assist: Griffin 6.

Utah Jazz (2-2). Punti: Mitchell 19, Gobert 12, Sefolosha 11, Rubio 10. Rimbalzi: Sefolosha 12. Assist: Rubio 5.

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 103-93

Va subito k.o. al Moda Center Anthony Davis. Dopo cinque minuti di gara The Brow si scontra con Mo Harkless e deve lasciare il campo per un problema al ginocchio sinistro. Il primo quarto è a favore di Portland, che mette subito in mostra un C.J. McCollum scintillante, oltre al buon impatto delle riserve Evan Turner e Caleb Swanigan. Il rookie di Stotts ci mette energia, contagiando anche Ed Davis e Meyers Leonard ma, dopo il 29-19 della prima pausa, i Pelicans si rifanno sotto con il nuovo arrivato Jameer Nelson, che suona la carica per gli ospiti, seguito anche da Clark, Moore e Jrue Holiday. Ma a fare la differenza per New Orleans è DeMarcus Cousins, che dal terzo quarto in poi diventa assolutamente immarcabile per gli avversari. Boogie segna anche dall'arco, domina sotto canestro, accelera a piacimento e spaventa l'intero Moda Center. I Blazers non riescono e contenerlo e faticano in attacco, con un Lillard che tira al di sotto dei suoi standard. Ci pensa Al-Farouq Aminu a tenere a galla i padroni di casa, prima che C.J. McCollum si scateni definitivamente per Stotts, con una scarica di triple e tiri difficili che orientano la sfida. Ma i Pelicans replicano ancora con Cousins, poi con Nelson e Holiday, stoppato infine sul più bello da Aminu. Ed Davis torna ad essere un fattore sotto canestro, e Damian Lillard si sveglia dal torpore nel momento decisivo: una tripla delle sue, più un fallo subito su tiro dall'arco (errore di Clark) spianano la strada a Portland, che vincono alla prima casalinga della loro regular season.

Portland Trail Blazers (3-1). Punti: McCollum 23, Lillard e Turner 13, Nurkic e Davis 12. Rimbalzi: Davis 10. Assist: Lillard 7.

New Orleans Pelicans (1-3). Punti: Cousins 39, Holiday 14, Nelson 10. Rimbalzi: Cousins 13. Rimbalzi: Holiday 7.