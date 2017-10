NBA, i Celtics passano a Milwaukee. Chicago stende gli Hawks

Lauri Markkanen. Fonte: NBA.com/Twitter

Al termine di una gara estremamente intensa, i Boston Celtics di Brad Stevens vincono al Bradley Center di Milwaukee contro i Bucks di Jason Kidd. Protagonista per i biancoverdi Kyrie Irving, che chiude con 24 punti (10/18 dal campo) e 7 assist, mentre dall'altra parte non basta un'altra doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (28 punti e 10 rimbalzi, ma anche 7 assist). Prima vittoria stagionale per i Chicago Bulls di Fred Hoiberg, che allo United Center superano gli Atlanta Hawks di Mike Budenholzer e di un Marco Belinelli da 23 punti con 8/16 dal campo.

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 89-96

C'è il tedesco Theis in quintetto per coach Stevens a Milwaukee, al posto di Aron Baynes, mentre dalla panchina si rivede Marcus Smart. L'inizio è tutto di Kyrie Irving, che comincia forte realizzando al ferro e in uno contro uno, coadiuvato da Al Horford e Jayson Tatum. La risposta dei Bucks sta quasi esclusivamente nelle clamorose giocate di Giannis Antetokounmpo, che attacca a più riprese la difesa di Boston, arrivando al canestro con le sue lunghe leve e chiudendo anche contro i lunghi avversari. Baynes deve fermarlo con le cattive, ma intanto il suo contributo è importante anche dall'altra parte del campo, mentre Jaylen Brown è al di sotto degli standard delle ultime gare. Nel secondo quarto Milwaukee accelera con Malcolm Brogdon e Khris Middleton, mettendo in difficoltà i biancoverdi e chiudendo il primo tempo avanti 44-43. I Celtics devono inseguire anche alla ripresa delle operazioni, quando ancora Antetokounmpo fa valere la sua legge in attacco: qui gli ospiti riescono però a mantenersi in linea di galleggiamento, soprattutto grazie a uno scatenato Al Horford, più volte a bersaglio dalla lunga distanza. Bene nelle piccole cose Tatum, che partecipa al parziale decisivo di inizio quarto quarto: Terry Rozier prima, Kyrie Irving e Marcus Smart poi trivellano il canestro avversario, consentendo a Boston di allungare di una decina di punti. E' il momento chiave della sfida, perchè i Bucks rispondono con Snell, Middleton e Brogdon, ma i biancoverdi non si lasciano impressionare e chiudono i conti ancora con il duo Irving-Horford. A Kidd non bastano nel finale due triple consecutive di un indomito Antetokounmpo.

Milwaukee Bucks (3-2). Punti: Antetokounmpo 28, Middleton e Brogdon 15, Snell 11. Rimbalzi: Antetokounmpo 10. Assist: Antetokounmpo 7.

Boston Celtics (3-2). Punti: Horford 27, Irving 24, Tatum e Baynes 12. Rimbalzi: Brown e Horford 9. Assist: Irving 7.

Chicago Bulls - Atlanta Hawks 91-86

Fuori Paul Zipser e dentro Denzel Valentine nel quintetto di Fred Hoiberg, mentre dall'altra parte Budenholzer rinuncia ancora a Schroder e Ilyasova, rimpiazzati da Delaney e Muscala. Gara a lungo equilibrata quella dello United Center. A partire meglio sono gli Hawks, avanti 13-20 dopo pochi minuti, grazie ai punti di Bazemore, Muscala e Prince. Per Chicago risponde un incontenibile Robin Lopez, che sotto canestro fa ammattire Dewayne Dedmon e trova linee di passaggio importanti per i suoi compagni di squadra, tra cui Holiday e Markkanen. Ma la differenza per i Bulls la fa il secondo quintetto, con David Nwaba sugli scudi, coadiuvato da Kay Felder, Cristiano Felicio e Quincy Pondexter. Per Atlanta c'è invece Marco Belinelli, che segna e fa segnare, in accoppiata con Bazemore. Il primo tempo si chiude sul 37-39, ma alla ripresa delle operazioni Chicago sembra voler cambiar ritmo, ancora grazie a Lopez, ma soprattutto in virtù delle giocate di voglia di Justin Holiday e Jerian Grant. Lauri Markkanen si inventa almeno un paio di penetrazioni clamorose per un giocatore della sua stazza, e i Bulls si ritrovano così avanti. Senza aver però fatto i conti con gli Hawks, che rimangono a galla grazie al rookie John Collins, sfruttano un Marco Belinelli on fire e un Kent Bazemore in palla. Di Mike Muscala la tripla del sorpasso nel quarto quarto, quando i padroni di casa sono spalle al muro: nel momento del bisogno ecco Valentine e ancora Nwaba, mentre Markkanen chiude i conti con una tripla importante, che regala la prima vittoria stagionale alla franchigia della Windy City.

Chicago Bulls (1-3). Punti: Lopez 16, Nwaba 15, Markkanen 14, Holiday 13, Grant e Valentine 11. Rimbalzi: Markkanen 12, Nwaba 11, Holiday 10. Assist: Grant 7.

Atlanta Hawks (1-4). Punti: Belinelli 23, Bazemore 16, Muscala 14, Collins 13. Rimbalzi: Muscala e Dedmon 10. Assist: Muscala, Dedmon e Delaney 4.