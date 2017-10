NBA, Minnesota batte ancora i Thunder. I Raptors regolano i Lakers

I Minnesota Timberwolves. Fonte: NBA.com

Al termine di una delle gare più attese della notte NBA, i Minnesota Timberwolves di Tom Thibodeau superano al Target Center gli Oklahoma City Thunder di Billy Donovan. Gran prestazione di Karl-Anthony Towns, che chiude con 33 punti (12/24 dal campo), 19 rimbalzi e 4 stoppate, mentre dall'altra parte non bastano 27 punti, 9 assist e 8 rimbalzi di Russell Westbrook, a cui si aggiungono 23 punti a testa di Paul George e Carmelo Anthony. Allo Staples Center di Los Angeles vittoria dei Toronto Raptors di Dwane Casey contro i Lakers di Luke Walton (tripla doppia da 11 punti, 12 assist e 10 rimbalzi di Kyle Lowry).

Minnesota Timberwolves - OKC Thunder 119-116

Torna Jimmy Butler per la sfida ai Thunder, e l'ex giocatore dei Bulls è subito protagonista in un primo quarto equilibrato, che vede anche Towns attivissimo sui due lati del campo. Dall'altra parte risponde Paul George, immediatamente centrato al tiro, ed è poi la second unit di Donovan a fare la differenza. Jerami Grant e Raymond Felton trovano punti importanti, ma sono i canestri in isolamento di Carmelo Anthony a scavare il primo solco della partita, una decina di lunghezze di vantaggio per gli ospiti. Steven Adams contribuisce da par suo, e OKC sembra poter controllare a piacimento, ma Jeff Teague e ancora Butler suonano la carica per i Timberwolves, che ricevono poco dalla panchina, con Crawford con le polveri bagnate. Un Towns dominante riporta però sotto i padroni di casa, che chiudono il primo tempo in assoluta parità, a quota 59. Equilibrio che regna sovrano anche nel terzo quarto, quando Russell Westbrook comincia ad arrivare al ferro con continuità. Minnesota non ci sta e risponde colpo su colpo, anche con un Andrew Wiggins non nella sua miglior serata e soprattutto con Taj Gibson, che trova punti importante sotto il tabellone avversario. Anthony e George perdono ritmo con il trascorrere dei minuti, non Adams, sempre un fattore come unico lungo di Donovan. Il periodo si conclude con un rocambolesco canestro di Gorgui Dieng (90-89), poi è Bjelica a infiammare il pubblico di casa con una tripla da distanza siderale. Il finale diventa il solito show di Westbrook contro tutti, ma l'MVP si vede replicare ogni volta da un fantastico Karl-Anthony Towns e da Jimmy Butler. In vantaggio di sei lunghezze a un paio di minuti dal termine, i Timberwolves rischiano l'harakiri ma il tiro per forzare l'overtime di Anthony sbatte solo sul secondo ferro.

Minnesota Timberwolves (3-3). Punti: Towns 33, Butler 25, Teague 17, Gibson 16, Wiggins 14. Rimbalzi: Towns 19. Assist: Teague 10.

OKC Thunder (2-3). Punti: Westbrook 27, Anthony e George 23, Adams 20. Rimbalzi: Adams e Westbrook 8. Assist: Westbrook 9.

L.A. Lakers - Toronto Raptors 92-101

Quintetti confermati allo Staples Center di Los Angeles, dove Toronto vuole interrompere la striscia di due sconfitte consecutive nel suo viaggio a Ovest. I canadesi iniziano affidandosi ai due lunghi, Serge Ibaka e Pascal Siakam, particolarmente coinvolti, ma poi si fanno sorprendere dal maggior ritmo dei gialloviola, che accelerano subito con Larry Nance e Brandon Ingram. Anche Brook Lopez partecipa al parzialone Lakers che conduce i padroni di casa sul 47-30, e che vede protagonista la second unit, in particolare con Jordan Clarkson e Kyle Kuzma. In chiusura di primo tempo si svegliano però Toronto, dopo un paio di bei canestri dell'austriaco Jakob Poeltl: è DeMar DeRozan, insieme a Ibaka e Miles, a suonare la carica e riportare in equilibrio la sfida (51-45 all'intervallo lungo). Al rientro dagli spogliatoi, i Lakers si dimostrano pessimi in transizione difensiva, concedendo canestri su canestri ancora a DeRozan, poi a Lowry e ai soliti Ibaka e Siakam, costringendosi a giocare una gara punto a punto. Lonzo Ball tira poco e male, ma assiste i compagni di squadra, che ancora una volta si ritrovano nella second unit, con Kyle Kuzma già idolo assoluto dello Staples Center. Randle e Jordan Clarkson illudono il popolo gialloviola, ma nel quarto periodo la maggiore solidità di Toronto dà una scossa alla partita: anche Anunoby e Miles trovano gloria per i canadesi, mentre Kyle Lowry chiude virtualmente i conti con una tripla centrale. Ai gialloviola non basta lo sforzo finale di Julius Randle per evitare la terza sconfitta della regular season.

L.A. Lakers (2-3). Punti: Randle 18, Kuzma 15, Lopez 13, Clarkson 11. Rimbalzi: Kuzma 10. Assist: Ball 6.

Toronto Raptors (3-2). Punti: DeRozan 24, Ibaka e Siakam 18, Lowry 11. Rimbalzi: Lowry 10. Assist: Lowry 12.