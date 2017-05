Barcellona - Leo Messi ad un passo dal rinnovo fino al 2022

Messi è sempre più vicino al rinnovo con il Barcellona, anzi ad un passo. Secondo il Mundo Deportivo, quotidiano vicino al club Catalano, la Pulga sarebbe pronta a rinnovare il suo contratto con il Barcellona fino al 2022 con uno stipendio da 30 milioni l'anno. Secondo quanto scrive Sergi Solé sul quotidiano catalano, l'intesa tra le parti sarebbe davvero molto vicina e sia il giocatore che la società hanno lasciato intendere che presto ci sarà anche l’annuncio ufficiale dopo mesi di trattative, conferme e smentite sul rinnovo del giocatore che ha stracciato tutti i record con la maglia Azulgrana.

Il vicepresidente Blaugrana Jordi Mestre, infatti, ha parlato dopo la vittoria di sabato contro il Villarreal esprimendosi in questi termini: "La trattativa per il rinnovo di Messi è indirizzata verso un esito positivo e nei prossimi giorni speriamo di poter dire che tutto è stato chiuso. Non posso riferire esattamente quando verrà detto, però manca davvero poco". Niente tensioni tra le due parti, come invece aveva scritto il quotidiano Madridista AS. Il nuovo contratto, dunque, porterà Messi a giocare con il club Catalano fino al 2022 quando avrà 35 anni, poi probabile un ritorno in Argentina con il Newell's, come ha dichiarato più volte il numero 10.

Per quanto riguarda poi la data definitiva dell'annuncio e la successiva firma, il Barcellona continua a ripetere che tutto avverrà secondo le volontà del giocatore e l'Argentino non avrebbe alcuna fretta e di mettere la firma sul nuovo accordo con conseguente ritocco all'ingaggio. Il tutto dovrebbe svolgersi con calma e tranquillità come avvenuto per i rinnovi di Neymar e Suarez che, insieme a Messi, compongono il magico trio da 355 gol in quasi tre anni. La storia tra il Barcellona e Leo dunque continuerà con la Pulga che potrà aggiornare ancora le statistiche che al momento parlano di 504 reti in 580 partite con 29 trofei all'attivo.