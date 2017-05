Italia, i convocati di Ventura per il quarto stage. Novità Emerson Palmieri

Google Plus

Giampiero Ventura, gazzetta.it

L'Italia con ogni probabilità si giocherà la qualificazione diretta al Mondiale di Russia 2018 a settembre contro la Spagna al Santiago Bernabeu. Anche in vista di quell'impegno il CT Ventura vuole avere la più ampia scelta possibile in quanto a giocatori. È quindi pronto a partire il quarto stage della Nazionale, dopo quelli incastrati nel corso della stagione. Giorni di lavoro a Coverciano fortemente voluti dal CT che in qualche modo è riuscito anche a convincere i club dell'utilità di questa iniziativa.

Tanti giovani nel gruppo chiamato da Ventura, con la novità più interessante rappresentata dal nome di Emerson Palmieri della Roma. L'esterno si è reso protagonista di un campionato importante e così è arrivata la possibilità di entrare in maniera concreta nel giro Azzurro. Di seguito l'elenco completo dei convocati.

Portieri: Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese).

Difensori: Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Emerson Palmieri dos Santos (Roma), Alex Ferrari (Verona), Gian Marco Ferrari (Crotone).

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo).

Esterni: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna).

Attaccanti: Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).