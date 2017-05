Il Borussia Dortmund piomba su Patrik Schick

Lo splendido campionato di Patrik Schick (34 presenze e 13 gol al primo anno in Serie A) ha catalizzato su di lui il forte interesse di molte big del nostro campionato. Il boemo è infatti corteggiato dalla Juventus, dall'Inter e dal Milan. E' proprio il caso di dirlo, sono tutti pazzi per il talentino blucerchiato. Schick quasi sicuramente lascerà Genova, e spiccherà il volo, accasandosi con ogni probabilità in una squadra dal blasone molto più accentuato rispetto al Doria. Anche all'estero molti club di prima fascia si sono fatti avanti, chiedendo informazioni sul conto del nativo di Praga. Oltre all’interesse dell’Atletico Madrid, noto da settimane, a fare sul serio ora è il Borussia Dortmund, che ha trovato nell’attaccante ceco uno dei possibili sostituti di Pierre-Emerick Aubameyang, ormai destinato a lasciare la Germania in estate (il Milan resta interessato, così come il PSG, che resta in pole). Schick sembra sia il prescelto della dirigenza giallonera, il nome più caldo e proprio su di lui la dirigenza del club della Ruhr è pronta ad una mega offerta.

Il classe 1996 preferirebbe restare in Italia, questo è un dato di fatto. Infatti, come da lui stesso affermato nel corso di questi mesi, la Serie A è un torneo che gli garba tanto, lo affascina, e si è detto voglioso, e nello stesso tempo anche entusiasta, di poter restare nel nostro paese. Però, davanti all'assalto del Borussia Dortmund, questa convinzione potrebbe vacillare. Il club giallonero infatti gli garantirebbe un posto da titolare, in una squadra che ormai può annoverare parecchi talenti, tutti di prima fascia, e quindi con la possibilità di poter giocare la Bundesliga, non di certo l'ultimo dei campionati europei, da protagonista, su buonissimi livelli.

Se al momento appare ancora maggiormente percorribile la strada che vede Schick restare in Italia, i club di casa nostra non dovranno indugiare, in quanto il Borussia Dortmund non sembra voler perdere tempo, e secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il club tedesco pare abbia già formulato una 'pesante' offerta recapitata negli uffici di Massimo Ferrero. Il forcing del BVB è partito, l'asta è ufficialmente iniziata. Ora non ci resta che attendere, e scoprire chi la spunterà, chi riuscirà ad assicurarsi le raffinate prestazioni sportive del talento boemo.