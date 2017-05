L'under21 azzurra verso l'Europeo: i convocati di Di Biagio per il ritiro

Fonte immagine: Laziochannel.it

La strada che porta all'Europeo Under21 2017 è cominciata anche per l'Italia. La manifestazione che si terrà in Polonia tra il 16 e il 30 giugno vedrà l'Italia tra le protagoniste, perché gli azzurrini di Luigi Di Biagio partono con enormi aspettative, dovute non solo al prestigio di cui godono, ma anche per il talento a disposizione del Commissario Tecnico.

La lista ufficiale delle convocazioni è prevista per il 6 giugno e includerà con certezza alcuni elementi che saranno coinvolti in affari relativi alla Nazionale Maggiore. Giampiero Ventura ha infatti in agenda un'amichevole il 31 maggio contro San Marino, nella quale sperimenterà esperimenti con i protagonisti degli stage svolti durante l'anno, e gli impegni del 7 e dell'11 giugno rispettivamente contro Uruguay e Liechtenstein, quest'ultimo match valido per le qualificazioni a Russia 2018, nei quali si vedranno tanti titolari.

Di oggi, però, è la prima lista dell'Under-21, comprendente 27 giocatori, che si ritroveranno dal 29 al 31 maggio a Roma per la prima parte del raduno. Pochi di questo gruppo faranno parte dell'ultimo elenco completo dei convocati, ma per Di Biagio è un'ottima occasione per lavorare con tanti prospetti e vederli all'opera in allenamento.

Questa la lista completa dei convocati, comprendente un alto numero di elementi messisi in mostra nel campionato di Serie B, ma anche in primavera e in Serie A.

Portieri: Mattia Del Favero (Juventus), Gabriele Marchegiani (Spal), Lorenzo Montipò (Novara);

Difensori: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Brescia), Elio Capradossi (Bari), Lorenzo Dickmann (Novara), Adam Masina (Bologna), Nicola Murru (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella);

Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Alessandro Murgia (Lazio), Stefano Sensi (Sassuolo), Luca Valzania (Cittadella);

Attaccanti: Alberto Cerri (Pescara), Luca Garritano (Cesena), Gaetano Monachello (Ternana), Simone Palombi (Ternana), Andrea Pinamonti (Inter), Alessandro Piu (Spezia), Federico Ricci (Sassuolo), Daniele Verde (Avellino).