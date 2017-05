Uruguay, ecco i convocati di Tabarez. Out Suarez e Godin

Photo by "Varzesh11"

L'Uruguay di Oscar Tabarez è pronto a tornare in scena. La situazione in classifica per quanto riguarda un posto nel prossimo Mondiale è abbastanza sicura, ed è per questo motivo che la Federazione ha deciso di organizzare due test amichevoli utili per analizzare più da vicino i progressi dei singoli calciatori. La Celeste, infatti, sfiderà l'Irlanda a Dublino il 4 giugno, mentre tre giorni dopo se la vedrà proprio contro l'Italia a Nizza. Nell'elenco dei convocati è assente l'infortunato Luis Suarez, con Vecino e Laxalt a rappresentare la Serie A. Out anche Godin, Lodeiro e Abel Hernandez. Di seguito ecco la lista completa:

PORTIERI: Muslera, Conde, Guruceaga

DIFENSORI: Gimenez, Coates, Gaston Silva, Pereira, Caceres, Ricca, A.Silva

CENTROCAMPISTI: Vecino, Rios, Corujo, Nandez, Sanchez, Gonzalez, Rodriguez, Laxalt, Urretviscaya

ATTACCANTI: Cavani, Rolan, Stuani.