Il Newcaslte piomba su Andrea Ranocchia

Rimbalza dall'Inghilterra la voce che Andrea Ranocchia sia ad un passo dall'accasarsi al neoporomosso Newcastle. Dopo aver chiuso la sfortunata esperienza all'Hull City, culminata con la sventurata retrocessione dei 'tigrotti' in Championship, il futuro del difensore ex Inter sembra essere ancora in Gran Bretagna. Secondo quanto riportano i media britannici, tra cui il Newcastle Chronicle, il difensore, insieme al suo entourage, stia trattando con i Magpies circa il suo futuro, ed a quanto pare, è imminente un suo trasferimento nel capoluogo della contea inglese di Tyne and Wear.

Da giorni, il Newcastle di Rafa Benitez è sulle sue tracce, ed il suo nome sembra sia stato fatto proprio dal tecnico iberico, il quale ha già avuto a disposizione il centrale difensivo quando allenava a Milano, sponda nerazzurra. Il difensore ha disputato sei mesi positivi con la maglia dei 'Tigers', un'esperienza più che sufficiente, che però non ha evitato all'Hull City di retrocedere. La formazione neo-ambra ha chiuso il campionato al terzultimo posto, ed ha accompagnato il Middlesbrough ed il Sunderland nella discesa in seconda serie. L'aria inglese ha ridato nuovi stimoli a Ranocchia, che è ritornato a sorridere, riuscendosi a mettere alle spalle i grossolani errori che hanno costellato la sua esperienza interista. Un salto in Premier che ha permesso al centrale di difesa di poter maturare, anche in virtù delle tante responsabilità che ha dovuto ricoprire all'Hull City. Dunque, è stato una delle poche note liete della stagione della squadra del proprietario egiziano Assem Allam.

Le prestazioni del difensore non sono passate inosservate, e sul suo conto è piombato il Newcaslte che dopo esser risalito dagli inferi della Champioship, vuole consolidarsi nelle zone alte della classifica, magari puntando ad un piazzamento in Europa, collocazione che merita il club, per la sua storia e per i suoi tifosi, da sempre molto legati alla squadra della propria terra. Ad oggi la trattativa sembra abbastanza avviata, e nelle ultime ore si potrebbe registrare l'accelerata decisiva. Al momento, però, non si conoscono i dettagli economici di questa possibile operazione di mercato.