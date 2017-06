Under 21, i convocati di Di Biagio e il programma

Prende forma l'Under 21 di Gigi Di Biagio. Dopo l'accordo con il CT Ventura, virtuale stretta di mano e concessione dei principali talenti della nazionale maggiore per inseguire l'europeo di categoria, inizia la fase di avvicinamento alla rassegna polacca. Il via il 16 giugno, azzurrini in campo due giorni dopo per il debutto con la Danimarca. Nel girone C, presenti anche Repubblica Ceca e Spagna. La seconda fase del ritiro parte sabato, con il raduno a Trigoria, ultima infarinatura prima della scelta dei 23 destinati a difendere i colori dell'Italia in terra di Polonia.

Il gruppo accoglie alcuni "reduci" dell'amichevole con San Marino ed inizia ad assumere quindi una fisionomia più definita. Mancano alcuni "big", ma Di Biagio può tracciare una prima linea, mettere i primi paletti. Gollini guida i tre di porta, dietro manca Romagnoli - problema fisico importante per il centrale del Milan - in mediana Gagliardini torna a dar man forte a Benassi. Comparto qualitativo che ospita anche Cataldi e Locatelli. Davanti, poi, Berardi, in cerca della miglior condizione, la rivelazione Chiesa, l'ariete Petagna.

La partenza è prevista per il 15 giugno, nel pomeriggio, a Cracovia, approccio con il terreno di gioco. Da favoriti o quasi, ma come dice Di Biagio “Se dovessero arrivare i cosiddetti big saranno un valore aggiunto, ma se viceversa non dovessero arrivare saremo forti lo stesso. Quando mesi fa mister Ventura mi ha chiesto quanti giocatori volessi per l’Europeo ho risposto ‘tutti’ e lui mi ha detto di sì, ieri lo ha confermato dimostrandosi coerente e per questo lo ringrazio di nuovo. C'è da dire che non ho dovuto neanche convincere i ragazzi perché tutti hanno dato la disponibilità a venire, il concetto che deve passare è quello di venire con la giusta mentalità e di calarsi bene nel nostro contesto”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Pierluigi Gollini (Atalanta), Gabriele Marchegiani (Spal), Lorenzo Montipò (Novara);

Difensori: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Brescia), Davide Calabria (Milan), Lorenzo Dickmann (Novara), Adam Masina (Bologna), Nicola Murru (Cagliari);

Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Luca Mazzitelli (Sassuolo);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Alberto Cerri (Pescara), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Luca Garritano (Cesena), Andrea Petagna (Atalanta), Federico Ricci (Sassuolo), Daniele Verde (Avellino).

Il programma della Nazionale Under 21

sabato 3 giugno

Raduno entro le ore 12.00 presso il C.S. ‘Fulvio Bernardini’ (Trigoria)

h. 17.00 allenamento (chiuso)



domenica 4 giugno

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 17.00 allenamento (chiuso)



lunedì 5 giugno

h. 13.30 incontro con la Stampa (giocatore)

h. 17.00 allenamento (aperto Stampa)

martedì 6 giugno

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 17.00 allenamento (chiuso)

h. 22.00 Ufficializzazione della lista dei 23 calciatori convocati per il Campionato Europeo

mercoledì 7 giugno

h. 13.30 incontro con la Stampa (giocatore)

h. 17.00 allenamento (chiuso)



giovedì 8 giugno

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 17.00 allenamento (chiuso)



venerdì 9 giugno

h. 15.00 gara amichevole da definire (aperta Stampa)

a seguire incontro con la Stampa (il Tecnico)

al termine scioglimento seconda parte di raduno

domenica 11 giugno

Raduno entro le ore 12.00 presso il C.S. ‘Fulvio Bernardini’ (Trigoria)

h. 17.00 allenamento (chiuso)

lunedì 12 giugno

h. 13.30 incontro con la Stampa (giocatore)

h. 17.00 allenamento (aperto Stampa)



martedì 13 giugno

h. 17.00 allenamento (chiuso)



mercoledì 14 giugno

h. 10.30 FOTO UFFICIALE SQUADRA

h. 13.30 incontro con la Stampa (il tecnico)

h. 17.00 allenamento (chiuso)

giovedì 15 giugno

h. 11.00 partenza della Delegazione volo Charter Roma/Cracovia

e trasferimento presso Hotel “Q-Plus”- Cracovia

h. 17.00 allenamento presso TG Wisla Cracovia (chiuso)

venerdì 16 giugno

h. 13.15 incontro con la Stampa presso Hotel “Q-Plus”- Cracovia (giocatore)

h. 16.30 allenamento presso TG Wisla Cracovia (chiuso)

sabato 17 giugno

h. 17.30 conferenza stampa presso “Cracovia Stadium”

h..18.00 rifinitura MD-1 presso “Cracovia Stadium”

domenica18 giugno

h. 10.30 allenamento presso TG Wisla Cracovia (chiuso)

h..20.45 DANIMARCA – ITALIA “Cracovia Stadium”

a seguire conferenza stampa post gara

lunedì 19 giugno

h. 11.00 allenamento presso TG Wisla Cracovia (aperto al pubblico)

h. 13.30 incontro con la Stampa presso Hotel “Q-Plus”- Cracovia (giocatore)

martedì 20 giugno

h. 17.00 conferenza stampa presso “Tychy Stadium”

h. 18.00 rifinitura MD-1 presso “Tychy Stadium”

mercoledì 21 giugno

h. 18.00 REPUBBLICA CECA – ITALIA “Tychy Stadium”

a seguire conferenza stampa post gara

giovedì 22 giugno

h. 11.00 allenamento presso TG Wisla Cracovia – (chiuso)

h. 13.30 incontro con la Stampa (giocatore)



venerdì 23 giugno

h. 17.30 conferenza stampa presso “Cracovia Stadium”

h..18.00 rifinitura MD-1 presso “Cracovia Stadium”

sabato 24 giugno

h. 10.30 allenamento presso TG Wisla Cracovia (chiuso)

h. 20.45 ITALIA – GERMANIA “Cracovia Stadium”

a seguire conferenza stampa post gara

Il calendario del Gruppo C del Campionato Europeo Under 21

Prima giornata (18 giugno)

Germania-Repubblica Ceca (ore 18 – Tychy)

ITALIA-Danimarca (ore 20.45 – Cracovia)

Seconda giornata (21 giugno)

Repubblica Ceca-ITALIA (ore 18 – Tychy)

Danimarca-Germania (ore 20.45 – Cracovia)

Terza giornata (24 giugno)

Repubblica Ceca-Danimarca (ore 20.45 – Tychy)

ITALIA-Germania (ore 20.45 – Cracovia)

Fonte Vivo Azzurro