Portogallo-Messico in diretta, LIVE Confederations Cup 2017. E' terminata in parità la gara (2-2)

Va in archivio la prima giornata del gruppo A: la Russia è in testa con 3 punti, Portogallo e Messico a 1, chiude la Nuova Zelanda a 0.

Questa la successione delle reti: Quaresma, Hernandez, Cedric e H.Moreno.

Dopo tre minuti di recupero, termina la gara di Kazan. 2-2 tra Portogallo e Messico, gara divertentissima, dalle mille emozioni !!!!!!!

Rui Patricio ha qualche colpa nell'occasione del gol del pari, poichè non è uscito per far suo il pallone.

90+2' GOOOOOOL DEL PAREGGIO DEL MESSICOOOOOOOOO. DA AZIONE D'ANGOLO, SVETTA HECTOR MORENO, NEO DIFENSORE DELLA ROMA, CHE QUASI DI SPALLA SCARAVENTA IL PALLONE IN RETE.

Ultimi minuti al cardiopalma. Il Messico ci prova.

Quante emozioni alla Kazan Arena. Finale di partita con i fiocchi.

89' GELSON MARTINS SI DIVORA IL TERZO GOL!!!! FA PERNO CON IL PIEDE SINISTRO, ELUDE LA MARCATURA DEL SUO AVVERSARIO, MA CALCIA DEBOLMENTE, ED A LATO! SI RIMANE SUL 2-1

88' L'ultimo a mollare nel Messico è, ovviamente Hernandez, che perà in area, da buona posizione, si dimentica clamorosamente di calciare in porta.

Rapido consulto con la VAR. Il gol è buono. Il Portogallo ora conduce per 2-1.

86' ARRIVA IL GOL DEL PORTOGALLOOOOO !!!!!! LA FIRMA E' DI CEDRIC !!!!!! SFRUTTA A DOVERE UN ERRORE COLOSSARE DI HERRERA E DEPOSITO LA SFERA IN RETE!!!!!!

85' CLAMOROSA OCCASIONE DA GOL DEL PORTOGALLO. ANDRE SILVA DI TESTA PIAZZA NELL'ANGOLINO, MA OCHOA CON UN BALZO FELINO CI ARRIVA, E CHIUDE LA PORTA!!!!!!

84' Hernandez ha ancora fiato. Non solo fa reparto quasi da solo in attacco, ma ripienga in difesa a dar manforte ai compagni di squadre. Molto bene il Chicharito.

82' Ultimo cambio per il Portogallo: abbandona il terreno di gioco Quaresma, entra in campo il neo attaccante del Milan, Andre Silva. Curiosità, tanta, nel vedere all'opera il nuovo centravanti rossonero. Per lui, 8' minuti più recupero per mettersi in mostra.

81' Tricolor vicino al gol del 2 a 1. 4vs3 non sfruttato a dovere e Giovani dos Santos calcia incredibilmente a lato da buona posizione.

80' Ronaldo assiste, Quaresma conclude in porta di destro. Nulla di fatto.

80' Dieci minuti al termine della contesa. E' 1-1 il parziale alla Kazan Arena. Ricordo le reti: Quaresma per il Portogallo ed Hernandez per il Messico.

79' Continua la girandola dei cambi: Osorio richiama in panchina Jimenez, e manda nella mischia Peralta.

78' L'eventuale pareggio farebbe piacere solo alla Russia, che chiuderebbe la prima giornata del gruppo A da sola in vetta, con 3 punti.

77' E' scomparso Cristiano Ronaldo dal campo. Non una prestazione sopra le righe per il campione del Real Madrid. Suo, l'assist per il gol di Quaresma, poi poco altro.

75' Prova a combinare qualcosa Gelson Martins, uno dei più attivi tra le fila portoghesi. Gara aperta, manca un quarto d'ora al termine, e tutto ancora può succedere.

73' Cartellino giallo anche per Guardado, che fa il pari con quello comminato ad Adrien Silva.

70' Il Portogallo prova a vincerla, ma si scopre e permette al Messico di provarci.

68' Primo ammonito della gara: Adrien Silva! Punizione per Layun dai 30 metri. Palla abbondantemente alta.

67' Termina la gara di Salcedo. Inizia quella di Araujo.

65' Splendida trivela di Quaresma per CR7, ma è in ritardo il fuoriclasse del Real Madrid. Sale di giri la Nazionale di Santos.

Dato davvero curioso: il Messico ha il 60% del possesso palla, contro il 40% del Portogallo.

63' Andre Gomes si innamora troppo della palla. Dopo una buona rubata ai trenta metri, non serve Ronaldo quando deve, e permette alla difesa del Messico di posizionarsi bene e sventare la minaccia.

62' Quaresma ubriaca il suo marcatore, mette la palla al centro, ma fa buona guardia l'attenta difesa della Tricolor.

61' Bella azione del Messico, ma Raul Jimenez sbaglia l'ultimo passaggio, per il Chicharito.

58' In campo anche Giovani dos Santos, al posto di Vela, per la nazionale messicana.

58' Il CT del Portogallo manda in campo due calciatori: entrano Gelson Martins ed Adrien Silva al posto di Nani e Joao Moutinho.

56' Sempre 1-1 il parziale. Decide il botta e risposta tra Quaresma ed Hernandez. Tutto in otto minuti.

55' Azione personale di Vela. Finte e contro finte, ma alla fine si porta il pallone fuori dal terreno per destinazione.

54' In questa prima fase del secondo tempo, il Portogallo tende ad affidarsi al lancio lungo, anzichè costruire le azioni con palla a terra. Per la qualità tecnica dei lusitani, questa scelta può essere controproducente.

53' Il corner non sortisce alcun effetto.

52' Raul Jimenez prova la botta di destro, tiro rimpallato, calcio d'angolo.

51' Slalomeggia in campo il Chicharo!!!! Che bel giocatore, elegantissimo!!!! Il Messico ha iniziato bene il 2° tempo.

50' Salcedo resta a terra dopo uno scontro fortuito di gioco sulla propria tre quarti campo.

49' Guardado pennella un calcio di punizione che rimbalza in area ma nessuno riesce ad impattare con il pallone. Lunga la traiettoria.

47' Sterile possesso palla del Messico in queste prime battute del secondo tempo.

Nessun cambio, gli stessi 22 del primo tempo, hanno ripreso le ostilità.

Inizia il secondo tempo !!!!!

Finisce la prima frazione di gioco. Portogallo-Messico 1-1, questo è il parziale al termine dei primi 45' minuti di gioco.

Viene concesso un minuto di recupero.

45' Vela scatenato sull'out destro. Dà la palla a Jimenez che la offre ad Hernandez, ma quest'ultima calcia la palla in curva.

44' Partita splendida cari amici !!!!!! Tante emozioni, occasioni da gol a grappoli. Primo tempo gradevolissimo!

43' Un falco in area il Chicharito. Fiuto del gol davvero molto sviluppato. Questo è un top player!

42' PAREGGIOOOOO DEL MESSICOOOOOOOO!!!!! Ancora Vela nei panni di uomo assist. Crossa al centro un pallone invitante, si avventa in tuffo il Chicharito Hernandez che colpisce e manda lo stesso a morire nell'angolino basso alla sinistra del portiere portoghese.

41' Inizia a ballare troppo dietro il Messico, rischia di capitolare nuovamente. Osorio in panchina si dispera.

40' Azione sublime della nazionale lusitana, sull'asse Ronaldo-Quaresma. La conclusione di quest'ultimo esce d'un soffio al lato.

38' Occasione per il Messico. Vela crossa al centro, assist al bacio per Hernandez che di testa la indirizza tra le braccia del numero uno portoghese. Il Chicharito non è riuscito a dare forza al pallone.

37' Gioca bene in velocità il Portogallo. Guerrero mette al centro, ma nè Nani e nè Cristiano Ronaldo impattano con la sfera.

Cambia il parziale a Kazan. Avanti il Portogallo. Ora la sfida è davvero divertente. Tanta adrenalina in campo.

34' GOOOOOLL DEL PORTOGALLOOOO! QUARESMA METTE IN PORTA, DOPO AVER FATTO SEDERE OCHOA CON UNA FINTA, MA IL RIFORNIMENTO DI CR7 E' IMPECCABILE!

33' Salcedo sfiora l'autogol. Gran colpo di reni di Ochoa, che evita il peggio ai suoi. Goffo davvero l'intervento dell'ex difensore viola.

33' Le qualità del palleggio lusitano sono di certo più raffinate di quelle dei rivali, che con corsa, cuore e grinta stanno mascherando la differenza qualitativa tra le due squadre.

32' Mexico! Mexico! Questo l'urlo dei tifosi della Tricolor dagli spalti della Kazan Arena.

30' A GIROOO CARLOS VELA. PALLA CHE FINISCE FUORI DI NON MOLTO.

29' Il Chicharito solista, come piace a noi !!!! Slalom tra i difensori portoghesi, viene messo a terra. Punizione da posizione pericolosa per il Messico.

28' Pressing a tutto campo della formazione messicana. Su Ronaldo, sempre pronta la gabbia di difensori in maglia bianca.

26' Splendida ripartenza, con idee, del Portogallo. Cedric serve Quaresma, che però è anticipato da Ochoa.

25' La gara è salita d'intensità. Entrambe le contendenti iniziano ad affrontarsi a viso aperto. CR7 sta prendendo confidenza con il match.

23' Si è accesa la gara di Kazan. Il Portogallo è cresciuto. Ancora Gomes, che però fallisce l'impatto con il pallone. Poi Quaresma ci prova dai 16 metri, innocuo il suo tiro che è facile preda di Ochoa.

L'arbitro però annulla, dopo un rapido consulto con la VAR !!!!! E' fuorigioco!

21' GOOOL DEL PORTOGALLOOOOOOOO!!! ANDRE GOMESSSS!!!!

20' Conclusione di Cristiano Ronaldo, palla ribattuta dalla traversa.

20' I lusitani guadagnano un calcio di punizione da posizione interessantissima.

19' Ci avviciniamo alla metà del primo tempo, risultato di parità. leggermente meglio il Messico, che hai punti meriterebbe di certo qualcosina in più. Ora, però, prova ad uscire fuori dal guscio il Portogallo.

17' La prima conclusione della gara porta la firma di Quaresma. Il suo sinistro però termina la sua corsa sul fondo.

15' Prova a fare un pò di possesso palla il Portogallo, dopo aver subìto quello avversario nel primo quarto d'ora. Risulta però stucchevole, fine a se stesso, ed il pubblico non gradisce, rumoreggiando.

13' Layun-Jimenez provano lo scambio nello stretto. Sbagliato l'ultimo tocco di quest'ultimo. L'azione sfuma.

11' Fa possesso palla il Messico, coinvolgendo anche il proprio portiere. Rincorre il Portogallo.

10' Ritmi bassi, è in atto ancora la fase di studio tra le due compagini impegnate sul prato verde.

8' Mantiene il possesso palla il Messico. Ha approcciato meglio la squadra di Osorio. Cross di Layun fuori misura, l'azione sfuma. Il Portogallo non è entrato ancora in partita.

7' Nessun pericolo dal calcio franco in questione.

6' Punizione in favore del Messico da posizione interessante. Fallo ingenuo di Nani su Vela.

5' Succede poco al momento alla Kazan Arena. Sono andati via i primi cinque minuti di gioco, portieri ancora inoperosi.

3' Azione in velocità dei centro-americani, gli uomini di Santos con parecchio affanno liberano.

2' Il Messico mantiene il possesso palla. Attende il Portogallo.

1' Prima azione offensiva della Tricolor, fa buona guardia la difesa dei lusitani.

Ore 17:00 - Si parte, la gara ha avuto inizio. Buon divertimento!!!!

E' tempo degli inni nazionali! A breve, si terrà il calcio d'inizio.

Le due squadre stanno facendo proprio in questo momento il proprio ingresso in campo.

Questo l'interno della Kazan Arena, teatro in cui si disputerà la sfida tra Portogallo e Messico.

Messico (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Diego Reyes, Moreno, Layún; Guardado, Jonathan dos Santos, Herrera; Vela, Hernandez, Jimenez.

Portogallo (4-3-3): Patrício; Cédric, Fonte, Pepe, Guerreiro; William Carvalho, Moutinho, André Gomes; Quaresma, Nani, Ronaldo.

Abbiamo le formazioni ufficiali !!!

Ben ritrovati amici lettori. Da Andrea Indovino e dall'intera redazione di Vavel Italia vi giunge l'augurio di vivere un felice pomeriggio in nostra compagnia. Alla Kazan Arena, tra poco più di 40 minuti, scenderanno in campo il Portogallo ed il Messico per la seconda gara della decima edizione della Confederations Cup.

Portogallo e Messico scenderanno in campo per completare il programma della 1^ giornata del gruppo A della Confederations Cup 2017. Ieri, la Russia ha trionfato 2 a 0 contro la Nuova Zelanda, conquistando lo scettro, provvisorio, del girone.

La gara verrà disputata alla Kazan Arena, stadio che ospita le partite interne del Rubin Kazan. Questa di seguito è la visuale, dall'esterno, dell'impianto situato nella capitale del Tatarstan.

Si affrontano, senza dubbio, le due migliori squadre del raggruppamento. Sulla carta, i favori del pronostico pendono dalla parte dei lusitani, che sono stati etichettati alla vigilia come la favorita numero uno per la conquista del trofeo, favoriti anche dal fatto che la Germania, 'testa di serie' numero 2, usando il gergo tennistico, è giunta in Russia con una squadra sperimentale, infarcita di giovani calciatori con poca esperienza a questi livelli. Il commissario tecnico Fernando Santos potrà contare su Cristiano Ronaldo, protagonista di una stagione fantastico con il Real Madrid, fresco di titolo in Liga ed in Champions. Sarà lui a guidare il Portogallo in questa manifestazione.

Il Messico è un outsider, di quelli pericolosi. La Selección mexicana vuole ben figurare e prepararsi al Mondiale nel migliore dei modi. Ha quasi la certezza matematica di parteciparvi, in quanto non sta avendo rivali nel proprio girone di qualificazione. Il CT Juan Carlos Osorio ha convocato il meglio, ed accanto al 'Chicharito' Hernandez gravitano calciatori di buonissimo livello, tra cui Giovani Dos Santos e Carlos Vela in attacco, ed Andres Guardado ed Hector Herrera in mezzo al campo che garantiscono equilibrio e soprattutto esperienza internazionale. La nazionale centro-americana è pronta a stupire e di certo non ha intenzione di sfigurare al cospetto dei campioni d'Europa.

Qui, di seguito, le probabili formazioni della sfida che avrà inizio alle ore 17:00.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Fonte, Bruno Alves, Guerreiro, Soares; J.Moutinho, W.Carvalho, Gomes; Martins, C.Ronaldo, A.Silva. All. Fernando Santos

Messico (4-3-3): Ochoa; Duenas, Reyes, Moreno, Layùn; Guardado, Herrera, Aquino; Dos Santos, Hernandez, Vela. All. Osorio