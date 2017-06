Risultato Italia 2-0 Danimarca in Euro2017 Under 21: Uno-due vincente degli azzurrini

NOTE: Prima giornata del girone C degli Europei under 21. Stadion Cracovii, Cracovia.

Danimarca Under 21: (4-4-2) - Hojbjerg; Holst, Banggard, Maxso, Blabjerg; Hjulasager, Norgaard, Christiansen, Borsting (Duelund, 79'), Ingvartsen (Zohore, 72'), Andersen (Hansen, 79'). All. Frederiksen

Italia Under 21: (4-3-3) - Donnarumma; Barreca, Rugani, Caldara, Conti; Gagliardini, Benassi (Grassi, 72'), Pellegrini; Bernardeschi, Petagna (Cerri, 87'), Berardi (Chiesa, 67'). All. Di Biagio.

22.40 Con questo è tutto. Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione. Vi invito a restare su Vavel Italia per tutti gli aggiornamenti sulla serata sportiva. Vi ricordo il risultato: Italia Under 21 batte Danimarca Under 21 per 2 a 0.

22.38 Berardi e Benassi hanno corso al massimo, gli altri no, ci sono quindi ancora margini di miglioramento, per un'Italia ancora contratta. Mercoledì arriva la Repubblica Ceca, per fare altri punti pesanti. La Danimarca dovrà invece far punti con la Germania per evitare di tornare a casa.

22.37 L'eurogol di Pellegrini è stato l'episodio chiave che ha permesso all'Italia di sbloccare la situazione. Danimarca raramente pericolosa, Petagna poi con un gol da centroavanti puro ha chiuso i discorsi.

22.36 Dopo un primo tempo a rallenty, nel secondo tempo l'Italia tira fuori qualche qualità in più.

90'+2' Chiesa tenta il tiro da distanza siderale. Palla fuori e fischio finale.

90' Due minuti di recupero.

90' Conti ora chiude con un colpo di reni l'incursione di Maxso.

88' Hjulsager butta via un ottimo contropiede con un tiro sbilenco.

87' CAMBIO ITALIA: ora Petagna può uscire, entra Cerri.

86' Altra percussione di Chiesa, che mette in mezzo. Petagna ci mette lo zampino e batte il portiere avversario!

86' PETAGNAAAAAAA!!!! DOVEVA USCIRE E INVECE LA METTE DENTRO!!!

85' PETAGNA!! Si gira in un fazzoletto e scarica un diagonale deviato in angolo!

84' Petagna mette un pallone pericolosissimo in mezzo. Bernardeschi molto meglio da quando si è spostato a destra e anche Petagna è stato più attivo.

83' Ammonito Holst per fallo su Chiesa.

81' CHIESA!! Fa tutto da solo, prende palla da Bernardeschi e si accentra, il suo tiro viene respinto da Hojbjerg.

79' CAMBIO DANIMARCA: esce Andersen, entra Hansen.

79' CAMBIO DANIMARCA: esce Borsting entra Duelund.

78' Bernardeschi prova il lancio in verticale per Chiesa, palla troppo lunga.

76' HJULSAGER! Tiro a giro dell'esterno, Donnarumma in tuffo salva tutto!!

76' Bell'azione sull'asse Grassi-Bernardeschi. Palla a Gagliardini che prova la botta da fuori. Palla altissima.

72' CAMBIO ITALIA: esce Benassi entra Grassi.

72' CAMBIO DANIMARCA: esce Ingvartsen entra Zohore.

71' Intanto la partita continua su ritmi bassi, con la Danimarca che sta facendo correre a vuoto l'Italia, per provare a colpire.

71' Si prepara un doppio cambio. Zohore e Grassi sono pronti a entrare.

67' CAMBIO ITALIA: esce Berardi, entra Chiesa.

66' INGVARTSEN!! Cross al centro solo sfiorato dal centroavanti, che poteva insaccare facilmente!

65' Danesi che provano a rendersi pericolosi sulle fasce. Cross bloccato facilmente da Donnarumma.

62' Punizione alta di Hjulsager.

61' La Danimarca ora cerca di alzare il ritmo ed ora è l'Italia a chiudersi. Fallo di Conti al limite dell'area.

59' HJULSAGER!! Imbucata perfetta per l'esterno che però si vede deviare la conclusione a rete. Errore pesante di Gagliardini nell'occasione.

54' Maxso allontana di testa male, Pellegrini non ci pensa un secondo e sfodera una semirovesciata che si insacca perfettamente sul secondo palo!

54' PELLLEGRINIIIIII! GRANDISSIMO GOL DEL CENTROCAMPISTA!!!

52' Stesso copione del primo tempo, tanto gioco dell'Italia, ma nessun pericolo.

48' PELLEGRINI! Petagna fa bene la sponda, il centrocampista calcia al volo ma il tiro viene respinto.

47' PETAGNA! Colpisce di testa la punta, ma la palla viene deviata da un difensore!

45' Si riparte!

21.47 Squadre che stanno rientrando in campo.

21.34 Prima frazione che termina sullo 0-0. Partita che ha pochissimo da dire. Tanti errori individuali, Danimarca chiusa a riccio e il solo tiro di Benassi a creare pericoli. L'Italia dovrà aumentare la velocità di gioco e diminuire gli errori tecnici per impensierire un avversario che non disdegna il pareggio.

45'+2' Finisce qui il primo tempo.

45'+1' Conti mette una buona palla in mezzo per Petagna, ma il centroavanti inciampa sul pallone e cade.

45' Due minuti di recupero.

43' Sette mesi fa a Bergamo l'amichevole tra Italia e Danimarca finì 0-0. Questa sfida sta ricalcando le stesse difficoltà.

41' Partita decisamente bloccata, nessuno riesce a trovare lo spunto giusto.

39' Fallo pericoloso di Pellegrini su Hjulsager, punizione dalla trequarti destra per i danesi.

36' Partita che sta offrendo pochissimo spettacolo, praticamente solo Benassi ha regalato un'emozione col suo tiro.

33' Bellissima apertura di Petagna per Bernardeschi, ma ancora una volta il ragazzo viola è troppo lento nella giocata.

30' Buona apertura sulla destra per Bernardeschi, pessimo tiro cross dell'ala.

29 BENASSI!!! Sassata da lontano del centrocampista, Hojbjerg vola e sfrutta tutti i suoi centimetri per respingere il pallone in tuffo.

26' Ammonito Norgaard per un intervento precedente su Pellegrini.

26' Troppo macchinosa l'Italia. Conti ha spazio sulla destra, cross all'indietro, Petagna difende palla in area ma non sa cosa fare, fino a che non cade.

23' Italia ora in difficoltà sulla destra. Berardi abbatte Hjulsager e concede una punizione dalla fascia.

21' CONTI! Cross dalla sinisra, Bernardeschi in mezzo non ci arriva, ci arriva Conti dalla parte opposta, con un tiro al volo che sbatte sull'esterno della porta!

20' Lancio per Holst, ma il terzino è in fuorigioco.

17' Borsting prova la botta da lontano, palla alta sopra la traversa.

16' Norgaard sta facendo tantissima "legna" a centrocampo per i suoi, è sicuramente il migliore in campo fino ad ora nella Danimarca.

14' Diversi errori in fase di appoggio ora e partita che, dopo una buona partenza, sta perdendo di ritmo.

11' Riprende il gioco dopo le cure al giocatore del Sassuolo.

10' Brutto fallo su Berardi, che resta a terra e ha bisogno dei soccorsi.

9' Lancio di Petagna per Bernardeschi un pelo troppo lungo, palla sul fondo.

8' Italia che ha il pallino del gioco, ma gli manca ancora l'accelerazione giusta per perforare una Danimarca molto cauta.

6' Bel lancio per Berardi, tutto solo a destra dopo un bel movimento, ma sbaglia lo stop.

4' Nulla di fatto, Andersen copre bene su Pellegrini, che aveva preso palla per uno schema. Rimessa dal fondo.

3' Incursione di Pellegrini a sinistra, cross messo in corner.

2' Italia subito pericolosissima con Berardi sulla destra, ma il passaggio finale di Petagna è errato.

0' Partiti!

20.43 Ci sono anche il ct Ventura e Pierluigi Collina sugli spalti.

20.41 Si parte con gli inni nazionali.

20.38 Manca ormai poco, le squadre sono negli spogliatoi e tra poco entreranno in campo per gli inni nazionali.

20.35 La Danimarca non ha molti elementi importanti, come Dolberg dell'Ajax e Pione Sisto del Celta Vigo. Ingvartsen, la punta, è forse il profilo di maggior rilievo.

20.32 Italia-Danimarca chiude la prima tornata di partite di questo Europeo, che fino ad ora ha avuto poche sorprese. Prevedibili le difficoltà dell'Inghilterra contro l'ottima Svezia, difficilmente pronosticabile invece il colpaccio della Slovacchia contro i padroni di casa della Polonia.

20.30 Ben quattro i titolari provenienti dal miracolo Atalanta: Caldara, Conti, Petagna e Gagliardini (per 6 mesi) sono infatti emersi improvvisamente, grazie al lavoro certosino di mister Gasperini.

20.25 Tridente d'attacco d'altissima qualità per l'Italia, che però, durante la stagione, non ha assicurato gol a grappoli. Berardi e Bernardeschi con le loro giocate sulle fasce possono essere devastanti. Petagna, il terminale offensivo, ha segnato solo 5 reti con l'Atalanta, ma ha dimostrato una capacità di dialogo con i compagni che pochi centroavanti possiedono.

20.20 I tifosi stanno già occupando il loro posto sugli spalti. Nonostante la distanza tra Italia e Polonia, gli azzurrini avranno numerosi supporters.

20.17 I giocatori hanno già assaggiato il terreno di gioco e si stanno scaldando.

20.12 L'Italia può vantare la terza miglior difesa delle qualificazioni. Questo può essere un fattore chiave dato che, fino ad ora, tutte le squadre hanno dimostrato di essere brave dalla cintola in su, ma fragili nella retroguardia.

20.08 Fino ad ora l'Italia under 21 è imbattuta contro la Danimarca, con 4 vittorie e 3 pareggi. Questa sera serve la quinta vittoria, per portare avanti il discorso qualificazione.

20.06 Gli azzurrini vogliono il sesto titolo europeo, perso nel 2013 in finale contro la super Spagna.

20.03 Impossibile che non si parli di Donnarumma. Il portiere, visto come il successore di Buffon, ha infatti sollevato un vespaio rifiutando il rinnovo di contratto col Milan. Molti vedono in questo rifiuto una semplice manovra dell'agente per trovare una squadra che paghi un ingaggio più alto. Vedremo se il caos avrà qualche ripercussione sulla prestazione del ragazzo.

19.59 Ecco in grafica le formazioni ufficiali di entrambe le squadre.

19.57 La Germania ha intanto battuto 2-0 la Repubblica Ceca, portandosi a tre punti nel girone e costringendo già l'Italia ad ottenere un risultato positivo stasera, dato che si qualifica soltanto la prima del girone.

19.55 Si è espresso così Di Biagio ai microfoni di Rai Sport nel prepartita: "Non deve cambiare il nostro modo di pensare e giocare a calcio. Non bisgona dimenticare la crescita di questi ragazzi e che ci sarà da soffrire. I ragazzi hanno un po' d'esperienza internazionali quindi sono più maturi. Siamo stati i primi a pubblicizzare i giovani italiani, dicendo che ce n'erano tanti. Prima nessuno ci dava retta, ora addirittura si sta esagerando nell'altro senso, fai tre partite da titolare e sei già un fuoriclasse".

19.52 Tutti provenienti dalla Serie A gli azzurrini che partiranno titolari. Capitano Benassi, del Torino. Inoltre Bernardeschi, Berardi, Benassi e Rugani hanno tutti anche esperienza a livello europeo.

19.50 Già ufficiale l'undici scelto da Di Biagio. Eccolo in grafica.

19.47 C'è tantissima attesa intorno a questa nazionale under 21. Di Biagio infatti, pur predicando calma, ha a disposizione una rosa di altissimo livello, come raramente se ne erano viste negli ultimi anni. Si aspettano quindi tutti cose positive da questo Europeo.

19.45 Benvenuti da Davide Marchiol alla diretta scritta, live e online, dell'incontro tra Italia e Danimarca, valido per l'Europeo di categoria. La nazionale di Gigi Di Biagio entra oggi nella competizione, il debutto a Cracovia, fischio d'inizio previsto alle 20.45.

Gli azzurri dispongono ovviamente dei favori del pronostico, nazionale completa in ogni reparto quella italiana, forte di individualità di spicco. Unico assente Romagnoli, perno della linea a quattro di difesa. Ampia la gamma di scelta a disposizione di Di Biagio.

Il possibile undici titolare

A completare il raggruppamento, poi, Germania e Repubblica Ceca, di fronte nella giornata odierna. I tedeschi condividono con gli azzurri l'onere di "trainare" il girone e hanno legittime aspirazioni di ben figurare in Polonia. Confronto a distanza quindi tra i due team, in attesa dello scontro frontale.

L'Italia - tornando alla partita odierna - ha tradizione favorevole con la Danimarca. Nel '92, doppio successo italiano, a segno, sia all'andata che al ritorno, Buso. Nel '99, ancora azzurri, protagonista Ventola. Maggior equilibrio nel play-off del 2003. Due pareggi, fondamentale il gol dei nostri in terra danese. Infine, nel 2003, 3-3 ad Aveiro, Potenza, Palladino e Bianchi per l'Italia.

La Danimarca ha aperto la sua fase di qualificazione pareggiando col Galles - 0-0 - poi ha di fatto dominato un girone modesto, con Bulgaria, Armenia, Lussemburgo e Romania. Una cavalcata vincente verso la rassegna continentale.

Di Biagio ha invece dovuto respingere l'assalto serbo. Doppio 1-1 per la nostra rappresentativa, fondamentale per blindare la prima piazza, chiudere a 24 punti, uno in più dei diretti avversari. Staccata - a quota 15 - la Slovenia.

Diversa la storia europea delle due formazioni. La Danimarca viene dalle semifinale del 2015, la seconda dopo quella del 92. Da sottolineare, inoltre, i quarti del 78. L'Italia ha, invece, cinque successi all'attivo, con il magico tris dal 92 al 96. Ultimo sigillo nel 2004, l'occasione, propizia, per rinfrescare una storia straordinaria.

Di Biagio: "Tutti i giocatori sono concentrati su quello che devono fare, sono motivati. La gara con la Danimarca è la più importante, perché in queste competizioni è fondamentale partire bene. Molti dei nostri giocatori sono in ottima condizione. La Danimarca, di recente, è cresciuta molto, giocano un buon calcio e sono ben organizzati, li rispettiamo"

Frederiksen: "Conosciamo la forza dell'Italia, ma abbiamo preparato al meglio la partita. Abbiamo studiato ogni loro giocatore, questo non è però garanzia di vittoria. Faremo del nostro meglio, sono fiducioso. L'Italia ha grande qualità davanti"

Le possibili scelte del CT danese

Il programma del girone