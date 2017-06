Sporting Lisbona, colpo Bruno Fernandes dalla Sampdoria. Fatta anche per Coentrao

Photo by "Radio Goal 24"

Prosegue la campagna di rafforzamento dello Sporting Lisbona, voglioso di tornare a lottare per il titolo nella prossima stagione. E' passato troppo tempo dall'ultima volta, parliamo del campionato 2001-02 quando uno straordinario Mario Jardel regalò il titolo ai Leones grazie ai suoi 42 goal stagionali. Quasi sedici anni di digiuno e monotoia composta dal solito duetto Porto e Benfica. Adesso, però, è tempo di ritornare sul tetto del Portogallo e riportare a casa questo titolo attraverso una campagna acquisti importante ma senza botti faraonici, anche perché lo Sporting ha da sempre adottato la filosofia di puntare sul settore giovanile e sulla fitta rete di scouting sparsa in tutto il mondo.

Siamo solamente a giugno, ma la società ha già messo le mani su un paio di profili molto interessanti. Il primo ad arrivare è stato Cristiano Piccini, 24enne terzino italiano reduce da una buona stagione al Betis Siviglia. Investiti circa 3 milioni di euro. L'altro acquisto è il centrale Andrè Pinto, giunto alla corte di Jorge Jesus a costo zero dal Braga. Nelle ultime ore, poi, sono arrivate conferme anche per Bruno Fernandes della Sampdoria, con il fantasista portoghese che è pronto a ritornare in patria dopo essere cresciuto nelle giovanili del Boavista. La trattativa non è chiusa, ma dovrebbe essere definita e ufficializzata dopo l'Europeo Under 21. Ai blucerchiati andrà un compenso economico di circa 10 milioni di euro, con il fantasista che firmare un contratto di durata quinquennale. Affare fatto anche per Fabio Coentrao, con il terzino che saluterà il Real Madrid con 58 presenze totalizzate. A confermare il tutto è stato Florentino Perez, e il terzino ha già sostenuto le visite mediche. Ufficialità in arrivo nelle prossime ore.

Coentrao a Lisbona per sostenere le visite mediche

Uno Sporting molto deciso e pronto a far sognare i tifosi dopo tanto tempo. L'intenzione è quella di trattenere i big almeno per questa sessione di mercato, con l'aggiunta di altri innesti di qualità in grado di far compiere alla squadra il definitivo salto di qualità. Lavori in corso in quel di Lisbona, sponda Sporting.