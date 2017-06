Russia-Portogallo, poche emozioni: la decide Ronaldo

Per oggi è tutto. Seguite l'avventura degli Azzurrini con noi di Vavel Italia, un saluto da Andrea Mauri.

Con questa vittoria il Portogallo sale a 4 punti in testa al girone con un piede e mezzo al prossimo turno. La Russia dovrà vincere con il Messico per poter avanzare nella competizione

Non è stato un bello spettacolo quello offerto dai padroni di casa e dai lusitani. Dopo il gol di Ronaldo all'8' la partita si è subito spenta con i portoghesi a controllare il gioco ed i russi incapaci di far male con le loro offensive

94' - Finisce qua, vince il Portogallo che si lancia verso le semifinali

93' - Brutto cross di Samedov, si spengono qua le speranze russe

92' - Dzhkiya colpisce di testa, ma la palla vola alta sulla traversa

91' - Rischia la papera Rui Patricio che smanaccia su Eliseu, per sua fortuna la palla va in angolo

90' - Quattro di recupero

88' - Prova a trovare il secondo gol il Portogallo ma con poca convinzione

85' - Si è andata via via spegnendo la partita, poche emozioni da dieci minuti a questa parte

82' - Terzo cambio del Portogallo: esce Adrien Silva, entra Danilo

77' - A farfalle Akinfeev sulla punizione di Bernardo Silva, ma il Portogallo non punisce

75' - Il Portogallo prova a far calare il ritmo della partita mantenendo un possesso abbastanza sterile

72' - Ammonito Dzhikya per fallo su Pepe che poi fa la solita sceneggiata per cercare qualcosa più del giallo per l'avversario

70' - Smolov prova la semi rovesciata ma svirgola la palla

69' - Zhirkov sembra essere l'uomo in più della Russia ora, ogni discesa crea un potenziale pericolo

65' - Contropiede Portogallo, ma Ronaldo spara al terzo anello

65' - Smolov chiuso prima che potesse scaricare il mancino in porta, altro squillo della Russia

62' - RONALDO! Cosa ha sbagliato Ronaldo! Fa tutto lui, entra in area cede la palla ad Andre Gomes che rimette in mezzo, ma l'attaccante del Madrid la cicca clamorosamente a porta vuota

61' - Rischio Portogallo! Samedov se ne va sulla sinistra, mette in mezzo ma Smolov non ci arriva di un soffio. La Russia è viva

59' - Cedric! Gran botta dalla distanza dell'esterno portoghese. Akinfeev è ancora pronto

58' - Si fa vedere con più insistenza ora la Russia

54' - Svirgolata di Guerreiro che rischia qualcosa ma alla fine cede solo un calcio d'angolo

50' - ANDRE SILVA! Altro grande cross di Cedric, il neo attaccante del Milan sovrasta Dzhikya ma trova un grande Akinfeev che respinge

46' - Ripartiti!

Si ritorna in campo, cambio nella Russia con Shishkin che lascia il posto a Erokhin

Portogallo in vantaggio avendo spinto solo nei primi minuti e togliendo il piede dall'acceleratore dopo il gol di Cristiano Ronaldo. La Russia non è mai riuscita a rendersi pericolosa, pensando più a non prenderle che a trovare la rete del pareggio

46' - Finisce il primo tempo

45' - Tiro pretenzioso di Ronaldo dalla fascia sinistra dell'attacco lusitano. Segnalato un minuto di recupero

41' - Prima occasione della Russia, Smolov spreca tutto con un mancino orrendo

40' - Nuovo calcio d'angolo per il Portogallo

36' - Abbassa i ritmi il Portogallo che ora sembra limitarsi a chiudere le linee di passaggio e gestire il vantaggio

32' - RONALDO! Doppio passo in area, destro potente ma Akinfeev stavolta respinge con i piedi

31' - Prova l'incursione centrale Andre Silva, ma la difesa russa si chiude attorno a lui strappandogli la palla

28' - Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d'angolo

28' - Bella invenzione di Bernardo Silva per Cedric, l'esterno però viene chiuso in calcio d'angolo

25' - Batte Ronaldo, ma il tiro è fiacco e facile da bloccare per Akinfeev

24' - Ci prova da fuori area la Russia, il tiro di Golovin sbatte sul muro lusitano. Sul ribaltamento di fronte viene steso Ronaldo in una posizione interessante

I giocatori del Portogallo festeggiano lo 0-1

23' - Prova il numero Guerreiro con un controllo in veronica, ma la palla gli sfugge

19' - Il Portogallo controlla la palla e il match, ritmi lenti e abbastanza compassati. La Russia prova qualche folata sulla catena di sinistra ma non crea niente di pericoloso

16' - Brutta battuta di Kombarov

16' - Si fa vedere la Russia con Zhirkov che guadagna il primo calcio d'angolo del match

14' - Che rischio di Pepe! Passaggio orizzontale a metà campo che per poco non viene intercettato dall'attaccante russo

12' - Adesso il Portogallo si chiude in difesa, pronto a sfruttare le ripartenze

Bello l'assist di Cedric che pesca il numero 7 sull'altro lato dell'area. Non perfetto Akinfeev che si fa scavalcare dalla traiettoria del pallone

8' - GOOOOL!!!! RONALDO!!!! Il fenomeno del Madrid sblocca la gara con un colpo di testa

7' - Lancio di Pepe per Ronaldo che manca l'aggancio, Akinfeev blocca sicuro

5' - Primo fischio di Rocchi, fallo di Smolov su Pepe

3' - Primo slalom di Ronaldo che però sbaglia l'appoggio al limite dell'area

1' - Calcio d'inizio per la Russia che va subito con il lancio lungo

1' - Si parte!

16.58 - Sono già risuonati gli inni delle due nazionali, ora parola al campo

16.54 - Scendono in campo le due formazioni

16.51 - Tutto pronto, squadre nel tunnel e tra poco entreranno in campo

16.40 - Ultimi dettagli per le squadre che terminano il riscaldamento. Manca poco al via del match che potrebbe risultare decisivo per le sorti del Portogallo in questa Confederations Cup.

16.08 - Facciamo un giro negli spogliatoi delle due squadre

15.55 - Sono state comunicate le due formazioni titolari. Diverse sorprese nella Russia che schiera Samedov e Kombarov ai lati del campo ed una probabile difesa a 4. Portogallo che effettua principalmente due variazioni inserendo Bruno Alves al posto di Josè Fonte e Bernardo Silva al posto di Quaresma

Benvenuti amici di Vavel Italia alla diretta live, scritta ed online di Russia-Portogallo, valevole per la seconda giornata del girone A di Confederations Cup 2017, da Andrea Mauri.

QUI RUSSIA

Dopo la facile vittoria contro la Nuova Zelanda, la selezione di casa si appresta ad affrontare la favorita del girone A, i campioni d'Europa in carica del Portogallo, scontratosi contro il muro messicano nella prima giornata di Confederations Cup.

Il selezionatore russo, Cherchesov, ha a disposizione una rosa esperta, guidata da due giocatori come Glushakov e l'esperto Zhirkov a guidare la squadra. L'incognita è rappresentata per la mancanza di giocatori provenienti dall'estero, tutta la rosa è composta infatti da calciatori che militano nella Prem'er-Liga, che potevano fornire un supporto più solido giocando partite contro Cristiano Ronaldo&Co.

DIRETTA RUSSIA-PORTOGALLO

Per ora questa formula ha funzionato con i campioni d'Oceania della Nuova Zelanda, ma il vero banco di prova sarà contro i portoghesi. Per la partita con i campioni d'Europa in carica, Cherchesov si affida al 3-5-2 con Smolov e Poloz in attacco supportati da Zhirkov a sinistra e dal vincente del ballottaggio fra Smolnikov e Samedov a destra.

QUI PORTOGALLO

Per il Portogallo questa partita è già da dentro o fuori. Dopo il pareggio contro il Messico, la selezione di Fernando Santos è costretta a vincere contro la Russia, soprattutto sapendo che difficilmente i centroamericani non centreranno il bottino pieno con la Nuova Zelanda.

La partita con i padroni di casa, però, non sarà semplice perché, come ammesso anche dal CT Santos ad A Bola: "Si troveranno ad affrontare un avversario che per un anno si prepara esclusivamente per questa competizione e per la Coppa del Mondo".

LIVE RUSSIA-PORTOGALLO

Contro il Messico, i portoghesi hanno mostrato delle carenze difensive preoccupanti, soprattutto se pensiamo all'estate scorsa quando hanno vinto molte partite in maniera sporca, soffrendo e poi colpendo nel momento migliore dell'avversario.

A differenza del match contro il Messico, Santos fa partire dal primo minuto il neo acquisto del Milan, Andrè Silva, con Ronaldo e Quaresma alle proprie spalle. Centrocampo di elevata qualità con Andrè Gomes e Adrien Silva, mentre a William Carvalho il compito di fare da frangiflutti.

Il Girone A dopo la prima giornata vede la Russia in testa a 3 punti, seguita a due lunghezze da Portogallo e Messico. Se il Messico dovrebbe avere vita facile con la Nuova Zelanda e di conseguenza salire a 4 punti, il Portogallo dovrà per forza battere i padroni di casa per restare padrone del proprio destino. Al contrario, con una vittoria la Russia si garantirebbe il pass per le semifinali.

RUSSIA-PORTOGALLO LIVE

L'ARBITRO

L'arbitro del match sarà l'italiano Gianluca Rocchi, l'unico battente bandiera tricolore impegnato nella competizione. Il 43enne fiorentino ha già diretto delle gare del Portogallo, tutte valide per le qualificazioni europee. La prima è stata nel 2012, Portogallo-Cipro, finita 4-0 per i lusitani, la seconda nel 2016 quando diresse il match tra portoghesi e serbi finito 2-1 per i futuri campioni d'Europa.