Verso Germania-Danimarca: danesi all'ultima spiaggia

Photo by "OA Sports"

Torna in scena il Gruppo C proponendo un match interessante tra Germania e Danimarca. Sfida decisiva per la qualificazione soprattutto per i danesi che in caso di sconfitta potrebbero già chiudere le valigie e salutare la Polonia. I ragazzi di Frederiksen vengono dal ko contro l'Italia per 2-0, mentre i tedeschi hanno battuto la Repubblica Ceca nonostante una prestazione non del tutto convincente. C'era curiosità intorno alla Germania di Kuntz, con un percorso di qualificazione che parla di 10 vittorie in 10 incontri disputati, con un reparto offensivo da invidia (35 goal) e una retroguardia molto ben organizzata (8). Anche gli scandinavi hanno dominato il loro girone con 9 trionfi e un solo pareggio. A stopparli, probabilmente, è stata la loro inesperienza nel disputare partite del genere visto che la maggior parte dell'undici titolare milita nel campionato danese. Ci sarà da lavorare e mettere la testa sotto, perchè contro i tedeschi non sarà per niente facile. Appuntamento a Cracovia alle 20:45.

QUI GERMANIA - Vincere è l'unica cosa che conta per la Germania. L'obiettivo è avvicinare il discorso qualificazione, affacciarsi alla finestra delle semifinali. In porta confermato Pollersbeck, mentre davanti a lui ci saranno Kempf e Stark. Sulle fasce spazio all'interessante Gerhardt e Toljan, in forza all'Hoffenheim. Arnold e Dahoud agiranno davanti alla difesa e garantiranno un tandem di qualità e quantità davvero notevole. Trequarti meravigliosa e dal talento cristallino con Gnabry, Meyer e Weiser a sostenere l'unica punta Selke.

Germania (4-2-3-1): Pollersbeck, Gerhardt, Kempf, Stark, Toljan, Arnold, Dahoud, Gnabry, Meyer, Weiser, Selke

QUI DANIMARCA - Obbligatorio vincere anche per la Danimarca che dovrà fare di tutto per evitare l'eliminazione. La squadra di Frederiksen non ha a disposizione una rosa competitiva come quella tedesca, ma può comunque puntare su una discreta organizzazione difensiva che ha messo in difficoltà la manovra offensiva dell'Italia. Si va verso la riconferma del 4-4-2 con Hojbjerg in porta, difesa a quattro composta da Blaabjerg, Maxsoe, Banggaard e Holst. In mediana troviamo V.Christensen e Noergaard, mentre Boersting e Hjulsager agiranno sulle fasce. In attacco spazio Ingvartsen e Andersen, a caccia di riscatto e di goal.

Danimarca (4-4-2): Hojbjerg, Blaabjerg, Maxsoe, Banggaard, Holst, Boersting, Christensen, Noergaard, Hjulsager, Ingvartsen, Andersen

I PRECEDENTI - Sono solamente due i precedenti, entrambi favorevoli alla Germania. Il primo fu nel giugno 2015 quando una doppietta di Volland e un goal di Ginter asfaltarono una Danimarca molto talentusa che comprendeva volti noti del calcio europeo come Poulsen, Sisto, Vestergaard e Christensen. L'ultima volta risale al settembre 2015, amichevole vinta per 2-1 grazie a Gerhardt e Oztunali.