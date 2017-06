Under 21 - Di Biagio dopo il ko contro la Repubblica Ceca: "Non è tutto finito"

Vivo azzurro

Brutta sconfitta dell'Italia Under 21 contro la Repubblica Ceca nel secondo match della fase a gironi (3-1 il risultato finalendr). Un ko che può costare caro all'Italia: ora

vivoazzurro

gli azzurri dovranno battere sabato la Germania ma può non bastare per conquistare la semifinale.

L'Italia ha sofferto la freschezza degli avversari come ha confermato il tecnico Di Biagio a fine partita ai microfoni della Rai: "Abbiamo sofferto il loro pressing, soprattutto nel primo tempo. Non siamo stati veloci come volevamo". Dopo il pari trovato con Berardi sembrava che gli azzurrini avessero preso le redini del gioco, ma invece: "Era il nostro momento. Dopo la rete del pareggio l’inerzia della gara era tutta dalla nostra parte e potevamo anche puntare a vincerla poi abbiamo subito il 2-1. Purtroppo per noi però loro hanno trovato subito il nuovo vantaggio che ci ha tagliato le gambe. Eravamo rientrati in partita anche positivamente, poi non abbiamo tenuto l'ordine giusto per portare a casa la vittoria".

In chiusura spazio alla partita di sabato contro la Germania dove bisognerà vincere per sperare di arrivare in semifinale ma contro i tedeschi anche i tre punti potrebbero non essere sufficienti: "In questo momento dobbiamo solo badare al recupero di uomini ed energie preziose. Sappiamo cosa ci attende e sappiamo che non sarà facile ma sappiamo anche la cosa più importante: non è ancora finita, ma questa sconfitta ci complica la situazione".