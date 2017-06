Europeo Under 21 2017 - La Slovacchia batte la Svezia per 3-0 e conclude seconda

La Slovacchia batte la Svezia ma nonostante la vittoria la nazionale di Hapal non può festeggiare, in quanto questo successo vale solamente il 2° posto. A questo punto la nazionale slovacca deve attendere i risultati provenienti dagli altri due gironi. La squadra di Hapal è stata brava a fare il suo dovere, partendo a razzo grazie anche al modulo scelto dal tecnico slovacco. Infatti la selezione slovacca si è presentata con un 4-1-4-1 molto aggressivo con Rusnak, Bero, Chrien e Mihalik alle spalle dell'unica punta Zrelak. Proprio Chrien sblocca il match dopo 6 minuti. La Svezia, nonostante il suo quadrato 4-4-2 con Cibicki e Strandberg in attacco, non riesce a contenere le iniziative offensive avversarie. Infatti al 20' la Slovacchia raddoppia con Mihalik, che risolve una mischia creatasi nell'area di rigore avversaria. La partita ormai si è incanalata sui binari favorevoli ai slovacchi, che nel secondo tempo triplicano con Satka. Paradossalmente dopo il gol del 3-0 la Svezia ha le occasioni migliori per riaprire la sfida, ma nessuno dei giocatori scandinavi riesce a dimostrarsi sufficientemente cinico. Con questa sconfitta i campioni in carica abdicano dal titolo conquistato due anni fa.

La Svezia parte forte guadagnandosi il primo corner della partita: alla battuta va Olsson, il suo traversone viene raccolto da Wahlqvist, il quale colpisce di testa, ma la sua incornata termina a lato della porta avversaria. Su capovolgimento di fronte la Slovacchia passa in vantaggio: corner corto battuto da Rusnak per Mazan, che crossa in mezzo, Chrien anticipa Wahlqvist e batte Cajtoft. A questo punto la nazionale di Hapal ha in mano il pallino del gioco ed abbassa o alza i ritmi del match a proprio piacimento. Al 19' Rusnak si rende pericoloso con un cross che viene raccolto da Mazan, il quale colpisce di testa, ma il pallone termina oltre la traversa. E' il preludio al raddoppio che arriva al 23': mischia in area di rigore svedese, palla che arriva a Mihalik che col piattone destro fulmina Cajtoft. La Svezia torna a farsi vedere in attacco solamente al 33' con Cibicki, che dopo aver ricevuto palla al limite scarica una conclusione che viene disinnescata in tuffo dall'estremo difensore avversario. Prima dell'intervallo gli slovacchi sfiorano il 3-0 con Bero, che giunge col giusto timing sul cross di Mihalik, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato della porta avversaria. Su questa occasione da rete per la Slovacchia si chiude il primo tempo, con la nazionale di Hapal che va dunque al riposo in vantaggio per 2-0.

Il secondo tempo si apre con la Slovacchia vogliosa di cercare subito la terza rete: Chrien va al cross dalla fascia destra verso Zrelak, che colpisce di testa verso il primo palo, ma la sua incornata viene provvidenzialmente contrata in calcio d'angolo da Larsson. Al 60' torna a farsi vedere in avanti la Svezia con Tankovic, che prova il tiro-cross dalla destra ma il suo tentativo viene disinnescato senza problemi da Chovan. Su capovolgimento di fronte la Slovacchia si rende pericolosa con Rusnak, che prova la conclusione dal limite, ma il suo tiro, deviato da Brorsson, viene raccolto senza patemi da Cajtoft. Al 73' la nazionale di Hapal fa tris: Bero serve ai 16 metri Satka, che lascia partire una conclusione diretta verso il secondo palo, dove l'estremo difensore avversario non può arrivare. La Svezia reagisce subito con Asoro che calcia di prima intenzione dall'interno dell'area di rigore avversaria, ma il suo tiro viene deviato sul fondo da Chovan. Subito dopo è Eliasson a rendersi pericoloso con un tiro-cross dal vertice destro dell'area di rigore slovacca, ma il suo tentativo si spegne di poco a lato rispetto alla porta avversaria. Passano 60 secondi e la nazionale scandinava sfiora ancora il gol con Strandberg, che a tu per tu con Chovan calcia in porta, ma il suo tiro termina clamorosamente a lato. Al 90' Tankovic tenta la sortita dalla distanza, ma il tiro del n.9 svedese si perde abbondantemente sul fondo. Prima del triplice fischio Safranko sfiora il poker su cross di Satka, ma la sua deviazione termina di poco a lato rispetto alla porta avversaria. Su quest'occasione per il centravanti slovacco si chiude la partita, con la vittoria della nazionale di Hapal per 3-0.