Albania, è caccia al post De Biasi. Spunta Pippo Inzaghi

Photo by "Lsa"

L'Albania e Gianni De Biasi hanno deciso di separarsi dopo un lungo e romantico matrimonio iniziato circa 6 anni fa, nel 2011. Nessuna incomprensione con la Federazione, ma il tecnico italiano lascia consapevole di aver ottenuto il massimo dalla sua squadra. La qualificazione ai campionati europei ha rappresentato il miglior risultato del calcio albanese e per questo motivo si è optato per il cambio di allenatore. Partecipare al prossimo mondiale, però, è praticamente impossibile visto il continuo duello a distanza tra Italia e Spagna. L'intenzione è quella di continuare ad adottare la filosofia italiana visti gli ottimi risultati che sono arrivati, e ci sono già stati i primi sondaggi per diversi profili.

Piace, e non poco, Pippo Inzaghi del Venezia. E' reduce dalla promozione in Serie B e dalla vittoria in Coppa Italia Lega Pro contro il Matera, ma il presidente Tacopina ha smorzato il tutto dichiarando incedibile il suo condottiero. Il progetto veneziano è molto ambizioso e ben strutturato anche sotto l'aspetto economico. L'obiettivo è quello di allestire una squadra competitiva per tornare al più presto in Serie A e Inzaghi è stato messo al centro di tutto ciò. La Federazione albanese proverà a intavolare una trattativa, ma è una pista molto difficile.

Gli altri profili sono quelli di Giancarlo Camolese, ex tecnico del Torino e reduce dall'esperienza al Chiasso, Massimo Piscedda, Luigi De Canio e Massimo Morgia. Profili esteri? L'Albania non dispone di una potenza economica straripante, ma ha dimostrato di avere le idee chiare. Vuole un tecnico capace e competente per proseguire l'ottimo lavoro di De Biasi e Tramezzani. Walter Mazzarri stuzzica, ma è già corteggiato di diversi club. Anche Guidolin in lista. L'Albania, però, si sta guardando intorno anche per quanto riguarda il piano b. Se gli italiani citati in precedenza non dovessero accettare l'offerta, la Federazione opterà per altri profili di caratura internazionale. Abbiamo già diversi nomi, tra i quali Martin Schmidt e Sami Hyypiä, ex leggenda del Liverpool con 317 presenze e 22 goal.