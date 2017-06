Risultato Italia 1-0 Germania in Euro Under 21 2017: Berna gol e l'Italia va in semifinale!

NOTE: Ultima giornata del girone C dell'Europeo Under 21. Krakow Stadium, Cracovia.

Germania Under 21: (4-2-3-1) - Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud (Jung, 72'), Arnold; Gnabry, Meyer (Philipp, 67'), Weiser (Amiri, 75') ; Selke. All. Kuntz.

Italia Under 21: (4-4-2) - Donnarumma; Conti, Rugani, Caldara, Barreca; Chiesa (Petagna, 77'), Gagliardini, Pellegrini, Benassi; Berardi (Locatelli, 85'), Bernardeschi. All. Di Biagio.

22.40 Per questa diretta è tutto, Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione. Vi invito a restare connessi con Vavel Italia per tutti gli aggiornamenti sulla serata sportiva. Vi ricordo il risultato: Italia batte 1-0 la Germania e passa in semifinale in virtù della sconfitta della Repubblica Ceca.

22.39 L'Italia ha giocato bene, mantenendo l'equilibrio e soffrendo il minimo indispensabile. Fondamentale il gol di Bernardeschi, bravo a sfruttare l'errore di Dahoud in fase di disimpegno.

22.38 L' Italia ora affronterà in semifinale la Spagna, senza Berardi e Conti che erano diffidati. La Germania ha subito il primo gol della sua competizione ma, come detto, passa lo stesso, dunque sconfitta indolore.

22.37 In pochi ci avrebbero scommesso, ma l'Italia è in semifinale. La Germania, perdendo, passa come migliore seconda e la Repubblica Ceca ha buttato via la qualificazione perdendo contro la Danimarca già eliminata.

22.35 L'Italia ringrazia l'incredibile 2-4 con cui la Danimarca ha battuto la Repubblica Ceca e passa il girone da prima classificata!

90'+3' È FINITA!! L'ITALIA È IN SEMIFINALE NONOSTANTE IL PRONOSTICO AVVERSO!!

90'+3' Germania che sta effettuando uno sterile giro palla. Si attende solo il fischio finale.

90'+1' Di là è finita, con la Danimarca che ha fatto il quarto gol.

90'+1' Altra entrata dura di Conti. Punizione dalla solita mattonella.

90' Tre minuti di recupero.

90' Fa girar palla la Germania, Italia bunkerata.

88' Italia con il 4-5-1 ora.

87' Tutte e due le squadre sarebbero ora qualificate, c'è quindi grande gestione della palla.

85' CAMBIO ITALIA: esce Berardi, entra Locatelli.

83' Berardi a terra, l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio. Finita l'azione viene ammonito Gerhardt per il brutto fallo.

82' Bella azione sulla fascia dell'Italia, ma Stark stoppa il cross di Conti.

80' Grande scatto di Bernardeschi, che costringe al fallo Amiri.

79' Grandissima palla di Bernardeschi per il taglio di Conti, che mette incredibilmente fuori, ma era fuorigioco.

77' CAMBIO ITALIA: esce Chiesa, entra Petagna.

76' Stanchissimo Chiesa, uscirà per Petagna.

75' CAMBIO GERMANIA: esce Weiser, entra Amiri.

75' Colpo di testa di Stark, che sfugge ancora su punizione. Palla fuori.

73' Gol della Danimarca! Tutto a vantaggio dell'Italia.

72' CAMBIO GERMANIA: esce Dahoud, entra Jung.

69' Ripartenza Germania su una palla recuperata su Bernardeschi. Gnabry, ostacolato, calcia a lato.

67' CAMBIO GERMANIA: esce Meyer, entra Philipp.

66' Percussione offensiva della Germania, Gnabry fermato all'ultimo da Conti.

64' Ennesima palla persa dai tedeschi in fase d'impostazione. Cross basso di Barreca intercettato da Pollersbeck.

61' BERNARDESCHI! Solo in area tenta la girata a botta sicura, palla ribattuta da un difensore!

61' PELLEGRINI!! Sassata dalla distanza del centrocampista. Pollersbeck in tuffo mette in angolo!

61' Italia riversata in avanti ma che sta gestendo molto il pallone.

58' WEISER!! Ha spazio al limite dell'area. Tiro a giro fuori non di molto.

56' Inserimento di Gnabry in area che salta tutti, il suo cross viene bloccato in due tempi da Donnarumma.

54' Ancora gol dagli altri campi, Repubblica Ceca che ha pareggiato.

52' La Germania con questa combinazione di risultati sarebbe comunque qualificata come miglior seconda.

51' Palla deviata in angolo.

50' Fallo di Conti su Selke. Punizione da posizione simile rispetto a quella del gol annullato.

48' Cross di Chiesa sbilenco. Riparte in avanti l'Italia.

45' Si riparte!

21.45 Non ci sarnno cambi in avvio di ripresa.

21.34 Con questo risultato l'Italia passerebbe il turno, la Repubblica Ceca sta infatti addirittura perdendo con la Danimarca.

21.31 L'Italia sta finalmente mettendo in mostra il suo talento, pressing molto alto, inserimenti e centrocampo che fa sia da filtro che da supporto alla coppia d'attacco. Germania in difficoltà, che è riuscita a rendersi pericolosa solo in occasione del gol annullato.

45'+1' Stark colpisce di testa. Palla fuori. Il primo tempo finisce qui.

45'+1' Ammonito Conti per fallo tattico su Gnabry. Era diffidato.

45' Un minuto di recupero.

45' Gioco fermo per una botta subita da Gagliardini.

44' L'Italia si fa ora rivedere in avanti, ma Berardi commette fallo su Gerhardt.

42' La Germania porta ora sistematicamente cinque uomini in attacco. Tiro da fuori di Arnold altissimo ora.

39' Palla in mezzo pericolosissima tedesca messa in angolo. Sul corner l'uscita di Donnarumma viene ostacolata, ma per l'arbitro è tutto regolare e la Germania ottiene un altro corner.

39' Ammonito Bernardeschi per una brutta entrata.

38' La Germania ora sta provando a reagire allo svantaggio, tendendo l'Italia nella propria metà campo.

36' Butta via il pallone ora Chiesa, con un tiro dalla distanza inutile.

35' 2-1 Danimarca, per ora è tutto in discesa per l'Italia, che sta giocando una gran partita e ricevendo notizie positive dall'altro campo.

34' Ammonito Chiesa.

31' Premiato il pressing dell'Italia, con Dahoud che ha perso palla in area e Bernardeschi tutto solo ha messo dentro con l'esterno.

31' Ammoniti Arnold e Berardi, per una piccola rissa dopo il gol.

30' BERNARDESCHIIIIIIIIIIII!!!!!!! ITALIA IN VANTAGGIO!!!!!!!!

27' Pareggia la Repubblica Ceca, ma le serve un altro gol per ricostringere gli azzurri a vincere 3-1.

26' Intanto la Danimarca va in vantaggio sulla Repubblica Ceca. All'Italia ora basterebbe una vittoria con qualsiasi risultato, peccato per la gran punizione del giocatore della Fiorentina.

26' BERNARDESCHI!!! PALLA A UN SOFFIO DALL'INCROCIO DEI PALI!

25' Ammonito Kempf, che ha atterrato con le cattive Caldara, che aveva fatto una gran giocata.

24' Palla sanguinosa persa da Conti, poi però con un grande scatto riesce a ripiegare e a recuperare la palla che aveva perso.

23' Cross al centro ora insidioso di Barreca, ma Benassi è di nuovo in ritardo nell'inserimento. Palla in angolo.

20' PELLEGRINI!! Tiro dalla distanza del giocatore del Sassuolo che costringe Pollersbeck alla respinta. Manda poi via palla con fatica la Germania.

19' Palla per Meyer che si era inserito perfettamente in area, ma il passaggio è leggermente troppo lungo e Donnarumma intercetta.

16' L'Italia ora sta subendo. Quando Dahoud si inserisce per la difesa azzurra sono dolori. Tiro dalla distanza per Stark, palla fuori di molto.

15' Partita bloccata. L'Italia deve segnare, ma ha anche paura di prendere gol, la Germania si sente sicura e tenta qualche gioco di prestigio di troppo.

13' Colpo di testa di Benassi che prova a sfruttare un cross di Conti. Troppo debole però la conclusione del capitano.

12' Tiro cross di Gnabry fuori misura. Rimessa dal fondo.

11' Cross in mezzo per Selke, l'Italia ora si difende a fatica. Risolve tutto Barreca.

9' Palla lunga inutile ora di Benassi che regala palla agli avversari. Applaude il tentativo Berardi.

7' Nell'occasione precedente Kempf aveva segnato di testa, ma l'arbitro ha annullato tutto per fuorigioco. Dubbi sulla decisione, era oltre Stark, ma non è chiaro quanto partecipi all'azione.

7' Prova a rispondere subito l'Italia, ma il tiro di Bernardeschi viene ribattuto.

6' ANNULLATO IL GOL ALLA GERMANIA!!

6' Fallo di Conti ora sulla trequarti, posizione pericolosa.

5' Italia che gioca molto con la palla lunga. Lancio ora troppo lungo per Conti.

3' Palla in area dalla trequarti di Chiesa, Benassi però è in ritardo e Pollersbeck agguanta la sfera.

2' Prova a far la partita l'Italia. Prende un fallo ora Berardi.

0' Si parte!

20.43 Finiti gli inni, si sceglierà il campo e si potrà partire con le ostilità.

20.41 Inni nazionali.

20.40 Squadre nel tunnel degli spogliatoi.

20.35 L'Italia vuole fare l'impresa, tutti, da Di Biagio ai giocatori, vogliono la semifinale. Si trattata però di fare tre reti ad una squadra che ancora non ha ancora subito gol.

20.25 Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

20.19 La Germania inoltre deve fare a meno per questa competizione di alcuni elementi, convocati dalla Nazionale maggiore per la Confederations Cup. Un esempio è Goretzka.

20.17 Kuntz conferma lo stesso undici vincente nelle prime due partite, con Dahoud, Gnabry e Meyer a fare da stelle di una delle favorite alla vittoria finale.

20.14 Confermato in porta Donnarumma per l'Italia, nonostante contro la Repubblica Ceca non abbia fornito una buona prestazione. Di Biagio gli accorda ancora fiducia. Intanto si è riaperta una piccola speranza per il suo rinnovo col Milan.

20.10 Occhi ovviamente anche alla partita tra Danimarca e Repubblica Ceca. Nel caso in cui i cechi non riescano a battere i danesi, allora all'Italia basterebbe anche una vittoria di minimo scarto.

20.05 L'impresa per gli azzurrini sembra disperata. Non solo serve una vittoria, ma anche di larga misura, contro una Germania che non ha perso una sola partita nè nelle qualificazioni nè durante la competizione.

20.01 Questo l'undici tedesco: Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud, Arnold; Gnabry, Meyer, Weiser; Selke.

19.59 Cambia dunque modulo di partenza Di Biagio ma sono poche le novità di formazione. Fuori Petagna in favore di Chiesa, rientrano Caldara e Gagliardini. Meno staticità dunque, con tre giocatori funambolici come Bernardeschi, Chiesa e Berardi.

19.57 Ecco in grafica la formazione scelta da Di Biagio.

19.50 È giunta dunque l'ora della verità per gli azzurrini, chiamati alla grande vittoria contro la Germania. Per essere sicuri del passaggio del turno la squadra di Di Biagio dovrà vincere per 3-1, altrimenti dovrà imporsi e sperare nel flop della Repubblica Ceca contro la Danimarca.

19.45 Benvenuti da Davide Marchiol alla diretta scritta - live e online - di Italia vs Germania, incontro valido per la terza giornata del Gruppo C ad Euro 2017. Si gioca a Cracovia, fischio d'inizio alle 20.45, dirige lo sloveno Vincic.

Una partita per forza di cose legata a doppio filo al match tra Repubblica Ceca e Danimarca, in programma alla stessa ora. La situazione del girone vede la Germania a punteggio pieno - successo inaugurale con i cechi e conferma con la compagine danese - Italia e Rep.Ceca si dividono la seconda posizione a quota 3, Danimarca fanalino di coda e già eliminata.

La pesante sconfitta con la Repubblica Ceca - 1-3 - complica enormemente il cammino della squadra di Biagio. Difficile ipotizzare un colpo danese all'ultima tornata, probabile un epilogo con la Repubblica Ceca a sei punti. Serve quindi, all'Italia, una rotonda affermazione, bisogna battere la Germania con almeno due gol di scarto, segnandone tre. Solo così, infatti, si può blindare la prima piazza.

Di Biagio, messo sotto accusa per le scelte della precedente gara, sembra voler proporre un nuovo modulo. 4-4-2, in realtà un 4-3-3 mascherato. Benassi può allargarsi a sinistra rendendo la mediana a quattro unità, ma anche accentrarsi, consentendo a Berardi di alzarsi sulla linea di Bernardeschi, più a suo agio al centro della manovra, e Petagna. Certo il rientro di Gagliardini in mezzo, confermato Pellegrini.

A protezione di Donnarumma, incerto con la Rep.Ceca, Rugani e Caldara, si siede quindi Ferrari, con Conti e Barreca, anche lui al rientro, sulle corsie laterali. Chiesa - tra i più attivi - resta carta da sfoderare a partita in corso.

Kuntz replica con il 4-2-3-1. Selke, attaccante del Lipsia, è il terminale ultimo, alle sue spalle agisce un terzetto formato da Meyer, Weiser e Gnabry, temibilissimo folletto. Arnold e Dahoud gestiscono la zona nevralgica del campo, Stark e Kempf proteggono Pollersbeck. Terzini Toljan e Gerhardt.

Di Biagio in conferenza "Nei loro occhi vedo tanta voglia di andare in vacanza a luglio e non adesso, ci siamo ricaricati e a loro ho detto che non bisogna mollare fino al novantesimo, perché si può passare anche il turno al novantesimo vincendo 1-0. Anche il pareggio ci avrebbe costretto alla vittoria contro la Germania"

Già qualificate per le semifinali Spagna ed Inghilterra. Percorso netto per la Roja, favorita, ovviamente, nella corsa al titolo. Sette punti per l'Inghilterra, doppia affermazione dopo lo 0-0 con la Svezia. Portogallo eliminato, al momento, la miglior seconda è la Slovacchia.