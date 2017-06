Europeo Under 21, le formazioni ufficiali di Italia - Germania

vivo azzurro

L'Italia Under 21 questa sera cerca l'impresa per accedere alle semifinali dell'Europeo di categoria. Di fronte la Germania di Kuntz. Gli azzurrini, dopo aver vinto all'esordio contro la Danimarca per 2-0, si sono complicati la vita venendo sconfitti tre giorni fa dalla Repubblica Ceca.

Un ko che mette a serio rischio l’approdo alla semifinale. Ora l'Italia deve battere la Germania con 2 gol di scarto ma segnandone almeno tre per qualificarsi alle semifinali. Se invece la Repubblica Ceca non batte la Danimarca, per gli uomini di Di Biagio sarebbe sufficiente vincere. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali che tra poco scenderanno in campo:

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Conti, Caldara, Rugani, Barreca; Chiesa, Gagliardini, Pellegrini, Benassi; Berardi, Bernardeschi. Ct. Di Biagio

GERMANIA (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud, Arnold; Weiser, Meyer, Gnabry; Selke. Ct. Kuntz