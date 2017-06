Under 21, l'Italia vola in semifinale. Di Biagio: "Faremo un altro miracolo"

vivo azzurro

L'Italia batte la Germania 1-0 e vola in semifinale da prima nel girone grazie anche alla vittoria della Danimarca contro la Repubblica Ceca (4-2). La nazionale allenata di Luigi Di Biagio affronterà martedì la Spagna. Ma andiamo a sentire le parole dei protagonisti di questa sera.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Di Biagio: "Le critiche ci stanno, fanno parte del nostro lavoro. Stasera abbiamo fatto una grandissima partita e il nostro obiettivo era vincere 1-0 per poi vedere cosa poteva succedere. Così è stato, complimenti a questi ragazzi. Ora dobbiamo pensare che non abbiamo fatto niente, c'è da migliorare e da arrivare in fondo. Quindi testa alla semifinale". Petagna non è partito titolare..: "E' una mossa riuscita perchè abbiamo vinto. Abbiamo giocato bene e abbiamo alzato il ritmo contro un avversario che a volte ci ha creato disagi. Però c'è da essere contenti".

Federico Bernardeschi: "L’emozione è tanta, fare un gol così importante è bellissimo e credo vadano fatti tanti complimenti a questa squadra. Con il cuore si va avanti".

Carlo Tavecchio: "È stata una grande dimostrazione di forza e volontà complimenti ai calciatori e a mister Di Biagio perché hanno dato dimostrazione della qualità di questa Nazionale. Complimenti anche alla Danimarca, che ha giocato una gara straordinaria dimostrando tutta la sua sportività".

