Under 21, parla Pellegrini: "Vincere sarebbe un sogno"

Martedì è in programma la semifinale dell'Europeo Under 21 contro la Spagna. Lorenzo Pellegrini è tra gli azzurrini che si stanno mettendo in mostra a Polonia. Ecco le sue parole al sito Uefa.

Sull'avversario temibile come la Spagna: "Siamo concentrati, faremo del nostro meglio come contro la Germania. E' una partita secca quindi potrebbe succedere di

tutto. Avevamo già affrontato la Spagna a marzo e i giocatori li conosco molto bene. Ci sono stelle internazionali come Asensio e Saul quindi sappiamo sarà non sarà facile. Asensio ha vinto la UEFA Champions League e probabilmente gioca nella squadra più forte del mondo" ma la squadra di Di Biagio ha anche talenti cristallini: "Anche noi abbiamo giocatori fortissimi come Berardi e Bernardeschi. L'europeo per me è importantissimo perchè ci sono giocatori molto forti con cui posso confrontarmi. Confrontarsi a livello europeo con altri giocatori e altre realtà è fondamentale per la crescita di un ragazzo giovane. Penso sia il massimo. Vincere è sempre bello ma farlo con questa squadra, ma soprattutto con questo gruppo sarebbe qualcosa di eccezionale. Più che un gruppo siamo una famiglia".

Sull'esordio in Serie A:"Sapevo di giocare perchè il mister mi aveva detto che mi avrebbe provato. E' stata un'emozione grandissima. Aver giocato titolare all'esordio con una bella vittoria come quella, ammetto che è stato tutto perfetto. Mi piacciono tanto De Rossi e Pogba. Mi piace molto vedere giocare il francese perchè, oltre a delle incredibili qualità, mostra una tranquillità pazzesca. Mi diverto a guardarlo".

Qual'è il giocatore più forte che ha affrontato Pellegrini: "Berardi ha delle qualità enormi che probabilmente non ha ancora espresso al 100%. Se devo fare un altro nome dico Higuain: ha una cattiveria impressionante nel fare le cose, la stessa di altri giocatori della Juventus come Bonucci, Chiellini e lo stesso De Rossi della Roma. Sono degli esempi per noi ragazzi giovani". Sul futuro: "Ora il mio obiettivo è l'Europeo. In generale voglio continuare a crescere e, passo dopo passo, diventare un grande calciatore, confermarmi in nazionale.