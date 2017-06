Spagna Under 21, Celades: "Italia ottima squadra, il livello delle semifinali è alto"

Albert Celades, sefutbol.com

Spagna-Italia è probabilmente una finale anticipata dell'Europeo Under 21 che si sta giocando in Polonia. Le due squadre si sono già affrontate qualche settimana fa in amichevole all'Olimpico di Roma e in quell'occasione vinsero gli spagnoli, anche se di misura. La speranza azzurra è che questa volta le cose vadano diversamente, ma questa Spagna fa paura, unica squadra a vincere tutte le gare del proprio girone.

In conferenza stampa, il ct Celades ha presentato la gara contro la squadra di Di Biagio: "Sarà una partita diversa rispetto all'amichevole giocata a Roma qualche settimana fa, è una gara ufficiale e importante, di semifinale, quindi l'attenzione sarà molto diversa. L'Italia è una ottima squadra, con grandi individualità e un'ottima organizzazione, domani si gioca una semifinale di un Europeo ed è normale che il livello sia alto. Mancheranno due titolari come Conti e Berardi, ma l'Italia ha tanti ottimi giocatori ed è forte collettivamente, con o senza loro due. Un giorno in più di riposo per noi? Queste sono squadre professionistiche, abituate a giocare ogni tre giorni, non credo che influenzerà molto la sfida". L'aspetto tattico potrebbe influenzare la gara: "Sappiamo che nell'ultima partita ha giocato Bernardeschi, mentre di solito giocano con Cerri o Petagna. Abbiamo studiato entrambi i casi, ma ovviamente è una decisione loro, e cercheremo di farci trovare pronti in ambo i casi. Sono molto contento di essere arrivato alla semifinale, vogliamo vincere, è questo il nostro obiettivo".

Marco Asensio, foxsports.it

Insieme a Celades ha parlato anche Asensio, gioiellino del Real Madrid che anche in questi Europei ha fatto vedere grandi giocate e ottime prestazioni: "Abbiamo grandi giocatori in squadra, ci troviamo bene sia dentro che fuori al campo. Domani avremo una occasione importante per arrivare alla finale, che è il nostro obiettivo. Credo che dovremo cercare di giocare veloce, con una progressione rapida, attaccando lo spazio sempre. Abbiamo tanti modi di giocare, non solo col possesso palla. Nessuna pressione, affronto tutti gli impegni con la voglia di vincere e l'impegno massimo. Avremo domani una grande partita contro una ottima squadra e la vogliamo vincere per arrivare alla finale". Una battuta anche su Donnarumma, secondo radio mercato nel mirino del Real Madrid: "E' un portiere giovane, che ha dimostrato di essere di ottimo livello, ma se è pronto per il Real Madrid non lo decido io. Posso solo dire che ha un gran futuro davanti a sè".