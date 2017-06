Inghilterra - Germania in diretta, LIVE semifinale Euro Under-21 2017 (0-0): inglesi vicini al vantaggio

NOTE: Incontro valevole per la prima semifinale dell'Europeo Under 21 di Polonia 2017. Si gioca al Tychy Stadium. Inizio ore 18.

23' Metà del primo tempo trascorsa, con la Germania che dopo una decina di minuti di rodaggio ha preso le misure agli inglesi ed iniziato a manovrare decisamente con maggiore fluidità e pericolosità. Qualche buona occasione per Gnabry e Selke, attenta la difesa inglese a resistere.

20' Selke! Altro squillo tedesco! Buona la trama sulla destra dei panzer, Toljan serve Phillips che crossa al centro per la girata di destro di Selke; blocca in due tempi Pickford.

18' Pollersbeck! Che riflessi! Sempre da calcio da fermo, la Germania non marca Abraham, la cui girata di testa è forte ma centrale da pochissimi passi. Buona la risposta del portiere tedesco. Trema la Germania.

17' Eccola la prima nitida occasione per i tedeschi: bellissima giocata di sinistro di Arnold, al limite dell'area, che scava un cucchiaio perfetto per il taglio di Gnabry dentro l'area, la cui girata di testa però termina di poco a lato sull'uscita di Pickford che sembrava però leggermente in ritardo.

14' Si è riorganizzata la Germania che adesso scherma meglio le avanzate inglesi: trova spazio sulla trequarti Ward-Prowse, il cui destro dalla distanza termina di poco a lato.

12' Prima iniziativa di Selke, che cercato centralmente prova a scavalcare il difensore centrale inglese con un tocco a seguire, ma fa buona guardia Chambers.

10' Primi dieci minuti in archivio, con l'Inghilterra padrone del campo: centrocampo molto più pimpante e squadra molto più equilibrata. Manovra che si sviluppa sugli esterni prima di imbeccare i tagli centrali dei mediani, Germania che fin qui non è riuscita a trovare le giuste contromisure.

8' Gray!!! Altra clamorosissima occasione per l'Inghilterra: Hughes si infila centralmente, assist perfetto per il taglio di Gray che viene prima chiuso da Toljan, poi dalla parata di Pollersbeck! Che inizio degli inglesi.

7' Chalobah! Cosa ha sbagliato il mediano del Chelsea: cross perfetto di Ward-Prowse, stacca benissimo l'ex Napoli che da pochi passi non centra la porta.

6' Insiste l'Inghilterra, che ha approcciato meglio la gara: spinge Chilwell sulla sinistra, angolo per gli inglesi.

4' Abraham!!! Che occasione per l'Inghilterra! Va via Hughes sulla destra, sulla linea di fondo, crossa basso per Abraham che viene anticipato da Jung al momento di battere a rete. Palla in angolo.

3' Primo episodio dubbio in area inglese: Meyer per Selke, Chambers incrocia con le gambe dell'attaccante tedesco, per il direttore di gara si gioca.

2' Primo lancio lungo per lo scatto di Baker, chiude bene Kempf.

1' Meyer dà il via all'incontro. Partiti!

Ultimato il rituale del sorteggio e delle fotografie di rito, ci siamo. Si parte con la nazionale tedesca che darà il via all'incontro.

17.55 Squadre in campo! Tutto pronto per gli inni nazionali.

17.50 L'huddle, poco prima di rientrare negli spogliatoi, degli inglesi.

17.40 Poco meno di venti minuti al fischio d'inizio della contesa. Questo il riscaldamento della Germania.

17.35 "L'Inghilterra ha un piccolo vantaggio perché ha potuto riposare per due giorni in più di noi, avendo giocato prima. Vincerà chi sarà nella miglior forma": queste le parole di mister Kuntz a circa ventiquattrore dalla sfida odierna.

17.25 Alla vigilia della sfida, mentre le squadre sono entrate sul terreno di gioco per il classico riscaldamento, le parole degli allenatori. Queste quelle del selezionatore inglese: "Dobbiamo sfruttare queste opportunità. Se qualcuno mi dicesse, dopo un'eventuale sconfitta, 'complimenti per aver raggiunto le semifinali', me la prenderei. Bisogna vincere queste partite"

17.20 Nell'Inghilterra non c'è Redmond, al pari di Swift, ma Boothroyd recupera Chalobah. Ward-Prowse dovrebbe agire sulla destra, mentre Gray tornerà sull'ala, con Abraham centravanti. Hughes sostituisce di fatto Ward-Prowse in mediana, accanto all'ex mediano del Napoli. Numericamente, 4-4-2 o 4-2-3-1, cambia relativamente poco la sostanza.

17.10 Qualche novità di formazione per la Germania, con Kuntz che rinuncia a Dahoud e Weiser per far posto a Philipp ed Haberer; scelta che dovrebbe lasciar presagire un atteggiamento decisamente offensivo dei panzer teutonici, con quattro trequartisti in campo che sosterranno Selke davanti.

17.00 Sono da poco ufficiali le formazioni ufficiali delle squadre. Andiamo a dare uno sguardo.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Holgate, Chambers, Mawson, Chilwell; Chalobah, Hughes; Ward-Prowse, Baker, Gray; Abraham. All.: Aidy Boothroyd.



Germania (4-1-4-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Arnold; Philipp, Meyer, Haberer, Gnabry; Selke. All.: Stefan Kuntz.

Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Inghilterra - Germania, incontro valevole per la prima semifinale di Euro U21 2017. Le squadre di Boothroyd e Kuntz si giocano l'accesso all'atto finale ritrovandosi contro dopo la finale del 2009 che incoronò i panzer campioni d'Europa. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Penultimo atto dell'Europeo Under 21, con le quattro squadre alla vigilia favorite che si sfideranno nelle semifinali odierne. Da una parte Inghilterra e Germania - Tychy ore 18 - dall'altra Italia e Spagna - Cracovia ore 21. Inglesi e tedeschi si ritrovano in manifestazioni ufficiali dall'ultimo appuntamento dell'Europeo svedese del 2009, quando a trionfare furono i panzer, dopo l'1-1 del girone eliminatorio. Quattro sono tuttavia le vittorie inglesi nei dieci confronti diretti fin qui giocatisi, con i sudditi della regina che sperano stasera di confermare questo trend.

I percorsi

Se da una parte l'Inghilterra - favorita anche da un girone non propriamente ostico - è partita a rilento contro la Svezia, con uno scialbo 0-0 salvandosi ripetutamente, soprattutto sul rigore finale per gli svedesi, prima di innestare le marce alte e vincere, senza però mai convincere sul piano del gioco, contro Slovacchia - in rimonta - e Polonia, sull'altro versante la Germania non ha incontrato ostacoli fino all'ultima giornata. Prima le due nette e perentorie vittorie contro Repubblica Ceca - 2-0 - e Danimarca - 3-0 - poi la sconfitta, in parte voluta, contro l'Italia di Di Biagio che ha permesso agli azzurrini di accedere alle semifinali.

Germania - Repubblica Ceca 2-0

Germania - Danimarca 3-0

Germania - Italia 1-0

Inghilterra - Svezia 0-0

Inghilterra - Slovacchia 2-1

Inghilterra - Polonia 3-0

Percorsi e modi di intendere il calcio diametralmente opposti: se i teutonici amano proporre gioco e cercare tramite la qualità e la manovra di mettere in condizione le proprie stelle offensive - Selke, Gnabry e Meyer su tutti - di rendere al meglio, di contro l'Inghilterra non ha mai stupito per costruzione di gioco e fluidità di manovra, approfittando spesso della folate in transizione e degli spunti dei propri migliori interpreti - Ward-Prowse, Gray e Redmond - per portare a casa le due vittorie fondamentali per essere qui, a Tychy, quest'oggi.

Le ultime dai campi



4-4-2 mascherato, che può diventare un 4-2-3-1 più offensivo, quello di Boothroyd, che consegna le chiavi della squadra alla cerniera di centrocampo che sarà formata da Baker e Chalobah - ex Napoli. In difesa, davanti a Pickford, linea a quattro composta da Holgate e Chilwell sugli esterni, Chambers e Mawson centralmente. Davanti, con Gray centravanti, Ward-Prowse e Redmond ai lati di Swift.



Risponde con l'oramai solito undici Stefan Kuntz, che dopo la sconfitta rimediata contro l'Italia si affida al talento di Weiser, Meyer e Gnabry, che sosterranno Selke davanti. Arnold e Dahoud ad unire fisicità, qualità e dinamismo in mediana, a protezione della difesa formata da Toljan, Stark, Kemph e Gerhardt davanti a Pollersbeck.

Le probabili formazioni



Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Holgate, Chambers, Mawson, Chilwell; Chalobah, Ward-Prowse; Swift, Baker, Redmond; Gray. All.: Aidy Boothroyd.

L'undici inglese

Germania (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud, Arnold; Weiser, Meyer, Gnabry; Selke. All.: Stefan Kuntz.

Le scelte di Kuntz

L'ultimo precedente



Netto e rotondo il 4-0 con il quale la Germania asfaltò nella finale di Malmo del 2009 l'Inghilterra di Hart e Walcott. Khedira e compagni trionfarono trascinati dalle giocate di Ozil e dalla doppietta di Wagner, dopo il gol in apertura di Castro. Tedeschi che in semifinale superarono di misura i nostri azzurrini - guidati da Balotelli e Giovinco - per 1-0, grazie ad una magia di Beck.