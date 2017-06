Italia-Spagna in diretta, Europeo Under-21 LIVE (21.00)

Buonasera a tutti! Benvenuti ad una nuova diretta scritta di VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò prima, durante e dopo una delle gare più calde di questa estate: non fatevi ingannare dal clima polacco, Spagna ed Italia alzeranno la temperatura in campo! Si gioca per la semifinale del campionato europeo under-21: chi vince, sfiderà venerdì sera Inghilterra o Germania per il titolo. Calcio d'inizio previsto per le 21.00 allo Stadion Miejski di Cracovia.

Il momento delle due squadre

Italia che è arrivata in Polonia con tutti i gradi della favorita, se non per la vittoria finale, quantomeno per un piazzamento nelle prime tre. La selezione di Gigi Di Biagio sembra la più attrezzata da vent'anni a questa parte, e può contare su tanti elementi già titolari (se non giocatori chiave) delle rispettive squadre in Serie A.



Il girone, però, si è complicato notevolmente dopo la vittoria per 2-0 sulla Danimarca, firmata da Pellegrini e Petagna, con la sconfitta per 3-1 incassata dalla Repubblica Ceca. Il parziale turnover messo in atto da Di Biagio non è riuscito ad arginare gli uomini di Lavicka, prima in vantaggio con Travnik e poi, dopo il pari di Berardi, con Havlik e Luftner. All'ultima giornata, però, i cechi sono crollati contro la Danimarca già eliminata, consegnando di fatto la qualificazione alle due avversarie dirette: Italia e Germania, che hanno terminato con l'1-0 timbrato da Federico Bernardeschi.

Gli azzurrini esultano dopo la qualificazione ottenuta. | Fonte: twitter.com/Vivo_Azzurro

La Spagna, dal canto suo, ha letteralmente dominato il girone B: i ragazzi terribili di Albert Celades impauriscono l'intero continente, ed hanno stracciato tutte le contendenti. Prima la Macedonia, annientata 5-0 nella gara d'apertura con tripletta del madrileno Asensio, poi il derby iberico col Portogallo, vinto 3-1 grazie alle reti di Saul e Sandro, prima che Bruma accorciasse le distanze e Inaki Williams mettesse il punto esclamativo nel recupero.

In chiusura, nell'ultima giornata, con la qualificazione già in tasca, è bastata la rete di Denis Suarez nel primo tempo per aver ragione della Serbia. In generale, gli spagnoli vantano il miglior attacco (nove reti segnate) e la miglior difesa (una subita, al pari di Inghilterra e Germania) della competizione, oltre che due uomini in cima alla classifica marcatori: Asensio (3, pari con Bruma) e Saul Niguez (2).

Marco Asensio, immortalato dopo la tripletta alla Macedonia. | Fonte: twitter.com/calciomercatoit

Le ultime dal campo

Sarà turnover forzato per Gigi Di Biagio, alle prese con squalifiche ed infortuni: le due ammonizioni rimediate nelle ultime due partite sia da Berardi che da Conti non gli permetteranno di essere protagonisti dell'incontro, mentre Mattia Caldara soffre di un problema al flessore. Come già contro la Germania, però, il centrale dell'Atalanta dovrebbe scendere in campo con l'aiuto delle infiltrazioni: troppo importante il giocatore, troppo importante l'appuntamento.

Il CT azzurro va verso la conferma del 4-3-3 quindi, ma senza l'opzione del falso nueve a disposizione: dovrebbe tornare Petagna al centro dell'attacco, con i due Federico, Chiesa e Bernardeschi, a supportarlo. L'alternativa sarebbe Garritano, ma la posta in palio è troppo alta per rischiare un giocatore con minutaggio praticamente nullo alle spalle. In mezzo, Gagliardini dovrebbe essere destinato al ruolo di mediano fisico per recuperare palloni ed iniziare la costruzione, mentre Benassi e Pellegrini saranno le due mezzali box-to-box. In difesa, molto dipenderà dallo stesso Caldara: Rugani è pronto a riformare la coppia centrale, con Ferrari a destra e Barreca a sinistra; altrimenti, toccherà al giocatore dell'Hellas scalare al centro, con il milanista Calabria a prendere la fascia. Tra i pali Gigio Donnarumma, sempre più nell'occhio del ciclone per le questioni legate al suo rinnovo con il Milan.

La rifinitura azzurra a Cracovia. | Fonte: twitter.com/Vivo_Azzurro

Di contro, la Spagna si presenterà allo Stadion Miejski con tutti gli effettivi a disposizione del CT Albert Celades. Anche per lui sarà 4-3-3, in pieno stile spagnolo, con dei terzini (Jonny e Bellerìn) che sostanzialmente diventeranno ali aggiunte, lasciando al madrileno Vallejo ed a Mere (con il contributo del mediano Llorente) il compito di fare la guardia al portiere Kepa Arrizabalaga, in forza all'Athletic Bilbao.

Quello che più spaventa delle Furie Rosse è la straordinaria potenza dell'arsenale offensivo: non solo un tridente formato dal capitano Sandro, da un Marco Asensio protagonista col Real Madrid in finale di Champions e dall'esplosivo Gerard Deulofeu visto al Milan, ma anche il supporto di due mezzali come Saul Niguez, fedele scudiero di Simeone all'Atletico, e Dani Ceballos. Dalla panchina, poi, potrebbero uscire altrettanti pericoli: Inaki Williams e Denis Suarez su tutti.

Uno scatto dalla finale del 2013 | Fonte: twitter.com/Vivo_Azzurro

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Ferrari, Caldara, Rugani, Barreca; Benassi, Gagliardini, Pellegrini; Chiesa, Petagna, Bernardeschi. CT: Di Biagio

Spagna (4-3-3): Kepa; Bellerìn, Vallejo, Meré, Jonny; Saùl, LLorente, Ceballos; Deulofeu, Sandro, Asensio. CT: Celades

Storia e curiosità

Spagna ed Italia si sono sfidate due volte negli ultimi quattro anni: in amichevole, lo scorso marzo, finì 2-1 per gli iberici, mentre nella finale proprio dell'Europeo, nel 2013, il passivo fu di 4-2 grazie alla tripletta di Thiago Alcantara. L'Italia è in assoluto la formazione più titolata con cinque trionfi continentali, seguita a ruota proprio dai quattro spagnoli. Per gli azzurri, inoltre, si tratta della dodicesima semifinale in ventuno edizioni della competizione.