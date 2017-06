Germania-Messico in diretta: probabili formazioni, assenze pesanti per la Tri

Germania: (3-4-2-1) - Ter Stegen; Ginter, Mustafi, Rudiger; Kimmich, Goretzka, Can, Hector; Stindl, Draxler; Werner. All. Low

Buonasera da Giorgio Dusi e da tutta la redazione di VAVEL Italia, benvenuti a questa DIRETTA LIVE di Confederations Cup! Siamo alle battute finali, oggi è tempo di seconda semifinale. A Sochi, al Fisht Olympic Stadium, scendono in campo Germania - Messico in diretta per un posto a San Pietroburgo, domenica, per la finalissima.

Il percorso nei gironi

Primo posto conquistato senza mai faticare troppo, quello della Germania nel proprio gruppo B. Vittorie un po' problematiche contro le due sfavorite, 3-2 all'Australia e 3-1 al Camerun, con qualche sofferenza, poi l'1-1 col Cile. La Roja avrebbe potuto piazzarsi meglio, ma si è ostacolata da sola bloccandosi con l'Australia. In ogni caso, è già in finale...

Fonte immagine: Mirror

Germania-Messico in diretta

Stesso ruolino di marcia anche per il Messico, che è partito bloccando il Portogallo con un 2-2 conquistato in extremis, per poi raddrizzare il tiro e vincere le due successive gare, 2-1 di rimonta sia contro la Nuova Zelanda che contro la Russia padrona di casa. Sette punti e secondo posto dietro ai lusitani per una peggior diffrerenza reti.

Fonte immagine: Daily Mail

Qui Germania

Come annunciato ieri in conferenza stampa dal Ct, nonostante la giovane età e la rosa un po' ristretta - causa inforuni di Demme e Sané - l'obiettivo della Germania è solo la vittoria, poco importa dell'età. Importanti le parole rilasciate da Low sul discorso della crescita e della programmazione: il Messico è sicuramente un esame intrigante per questo gruppo.

Fonte immagine: Sky Sports

Joachim Low dovrebbe confermare il sistema di gioco visto nelle ultime due uscite, una sorta di 3-4-2-1. Sono tutti a disposizione, non ci sono da registrare acciacchi o squalifiche, per cui la scelta sarà ampia, anche se le decisioni sembrano già scritte.

Tra i pali conferma per Ter Stegen, davanti a lui Ginter, Mustafi e Rudiger favoriti su Sule. Kimmich ed Hector le certezze sugli esterni, in mezzo ballottaggio tra Can e Rudy per affiancare Goretzka. Davanti Stindl e Draxler a supporto di Werner, decisamente in vantaggio su Wagner.

Le scelte di Low

Qui Messico

La vittoria per 2-1 sulla Russia nell'ultima giornata ha lanciato il Messico, che è ora atteso da un test di capitale importanza: arrivare in finale contro il Cile significherebbe poter vendicare il 7-0 subito in Copa America un anno fa. Prima, però, bisogna battere la Germania, che seppur sperimentale è sempre Germania...

Fonte immagine: Goal

Tris di assenze pesanti per Osorio, che deve rinunciare agli infortunati Diego Reyes e Salcedo in difesa, ma soprattutto allo squalificato Guardado a centrocampo. La retroguardia davanti a Ochoa dovrebbe comporsi di Layun adattato a destra, Alanis a sinistra e la coppia centrale con Araujo e Moreno.

A centrocampo il posto del giocatore del PSV dovrebbe invece prenderlo Luis Reyes, affiancando così Herrera e Jonathan Dos Santos. In avanti sono in quattro per due maglie: il Chicharito sarà il riferimento, lottano Vela, Lozano, Jimenez e Aquino per affiancarlo.

Il possibile undici della Tri

I precedenti

Dall'unificazione di Germania Est ed Ovest, sono soltanto quattro i precedenti tra le due compagini: due amichevoli tra il 1992 e il 1993 terminate entrambe in parità, 1-1 e 0-0, poi il 2-1 in favore dei tedeschi nella fase finale del mondiale di Francia 1998.

L'ultimo incontro è un roboante 4-3 (dopo i supplementari) teutonico nella finalina per il terzo-quarto posto in Confederations Cup 2005 (video). Considerando anche la storia della Germania Ovest, il Messico ha vinto una sola volta, in un torneo amichevole del 1986.