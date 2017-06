Germania-Spagna in diretta, LIVE finale Europei Under 21 in diretta (20.45)

Buona sera a tutti da parte di Andrea Mauri e da tutta la redazione di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live della finalissima dell'Europeo Under-21, tra le due dominatrici dell'ultimo decennio calcistico europeo, non soltanto giovanile: è Germania-Spagna.

Probabilmente le due squadre più equipaggiate per profondità, più esperte in quanto a interpreti, magari la Germania è meno talentuosa dell'Italia, ma ha estrema solidità. La Spagna invece vive dell'estro dei propri giocatori, che di certo non manca, ma non è tutto: c'è anche tanta sostanza.

Marco Asensio. | Fonte immagine: Goal.com

I teutonici arrivano a Cracovia dopo aver eliminato in semifinale l'Inghilterra ai calci di rigore, in una gara terminata 2-2 dopo i regolamentari. Decisive le parate di Pollersbeck. Nel girone, invece, è stato secondo posto, dietro l'Italia, l'unica in grado di sconfiggere la squadra di Kunz, che ha vinto sia contro la Danimarca (3-0) che con la Repubblica Ceca (2-0).

Dal canto loro, le Furie Rosse conoscono invece soltanto un risultato: la vittoria. Sonoro 5-0 alla Macedonia per aprire le danze, poi 3-1 al Portogallo, seguito da un inutile 1-0 alla Serbia (con riposo per tutti i titolari, aspetto non da poco). Poi, in semifinale, 3-1 sull'Italia con tripletta di Saul.

L'urlo tedesco al rigore parato da Pollersbeck che è valso la finale. | Fonte immagine: Mirror

Tra gli uomini da tenere d'occhio, nelle file della squadra di Kuntz spendiamo il nome di Max Meyer, finora fermo soltanto a un gol e un assist, ma indubbiamente giocatore più vivace e pericoloso, specialmente in una partita secca: ha la giocata per risolverla. Classe '95, dello Schalke, è seguito da mezza Europa e ha già 164 presenze col club. Numeri da capogiro.

Max Meyer, classe 1995. | Fonte immagine: Talksport

Facile invece, guardando al roster di Celades, fare il nome di Saul Niguez prima di quello di Asensio. Lo dicono i numeri: cinque reti in tre partite per il tuttocampista dell'Atletico Madrid, tre soltanto in semifinale agli azzurri. Parliamo di un classe 1994 che con la categoria under c'entra comunque poco, pochissimo. Un vero lusso.

Saul Niguez, classe 1994. | Fonte immagine: Stadiosport

Il numero otto sarà ovviamente parte dell'undici che Celades schiererà questa sera, sul quale non ci sono particolari dubbi, essendo di fatto l'onze de gala della competizione: al suo fianco, a centrocampo, Marcos Llorente e Dani Ceballos.

Agirà sulla linea degli attaccanti invece Asensio, con Sandro Ramirez prima punta e Deulofeu dall'altra parte. La difesa davanti ad Arrizabalaga sarà invece composta da Bellerin e Jonny Castro sulle corsie, con Jorge Meré e Vallejo al centro.

Le scelte di Celades

La Germania potrebbe avere invece un'esclusione eccellente per scelta tecnica, quella di Mahmoud Dahoud, già messo in panchina contro l'Inghilterra per favorire Haberer al fianco di capitan Arnold. La scelta dovrebbe essere ripetuta questa sera, insieme alla conferma di Philipp a destra al posto di Weiser.

SI contavano due acciaccati nel roster tedesco: Davie Selke e Niklas Stark. Il primo ha recuperato e sarà in campo a guidare l'attacco, spalleggiato dal sopracitato Philipp, Max Meyer e Gnabry. Per il secondo ancora interrogativi, si scalda Jung per affiancare Kempf in difesa davanti a Pollersbeck, con Toljan e Gerhardt a correre sulle fasce.

L'undici di Kuntz.

